Wittekindshof verabschiedet Ressortleiter Diakon Reiner Breder in den Ruhestand

Er war lange Jahre das Gesicht der Stiftung Wittekindshof in Gronau. Jetzt ist Diakon Reiner Breder in den Ruhestand verabschiedet worden. Als Dank für seine langjährigen Verdienste erhielt er eine besondere Ehrung – die für ihn eigentlich noch gar nicht vorgesehen gewesen wäre.

Vorstand Pfarrer Prof. Dr. Dierk Starnitzke (von links) überreicht im Beisein des Leitungsteams bestehend aus Michael Bleiber, Elke Ruthenkolk, André Weber, Angelika Heudtlaß und Vorstand Marco Mohrmann die Ehrenurkunde der Diakonie Deutschland an Diakon Reiner Breder (vorne, rechts).

„Keinen Empfang, keine Lobhudelei“, das hatte sich Diakon Reiner Breder zu seiner Verabschiedung gewünscht. So ganz um wohlwollende Worte, Grüße und Geschenke kam der Ressortleiter aber nicht herum. Zu viel hat er in der Diakonischen Stiftung Wittekindshof geleistet. Bei all seinen Anstrengungen standen immer die Menschen mit Behinderung und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt.

„Da bin ich platt“, sagte Breder, als Pfarrer Prof. Dr. Dierk Starnitzke, theologischer Vorstand der Stiftung, ihm während seiner Ansprache die Ehrenurkunde der Diakonie Deutschland überreichte. Sie wird durch den Präsidenten der Diakonie Deutschland, Ulrich Lilie, nach mindestens 40-jähriger Dienstzeit verliehen. Doch Breder, der an seinem letzten Arbeitstag seinen 64. Geburtstag feiert, hat die 40 Jahre nicht erfüllt. „Davon bist Du noch fast sieben Jahre entfernt“, betont Starnitzke. Auf seine Intervention hin habe sich Pfarrer Lilie überzeugen lassen, Diakon Breder diese Ehrenurkunde ausnahmsweise zu verleihen. „Er tut das auch in dem Bewusstsein, dass Du gerade in Deinem letzten Jahr mit Deinem treuen Dienst nicht nur den hier unterstützten Menschen und unserer Stiftung, sondern auch der Diakonie Deutschland einen besonderen Dienst erwiesen hast – vor allem mit Deinem unglaublich engagierten und erfolgreichen Einsatz in der Weiterentwicklung unserer Angebote“, sagte Starnitzke.

Breder hatte Ende der 1980er-Jahre, nach einer Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker und über elf Jahren Tätigkeit in der Industrie und dem Wehrdienst bei der Marine, bewusst den Weg in die kirchliche, soziale Arbeit eingeschlagen. Eine seelsorgerische und pflegerische Tätigkeit entspräche seinem Lebensziel und ein rein unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten ausgeübter Beruf bringe ihm keine Erfüllung, schrieb er 1988 in seiner Bewerbung zur Diakonenausbildung.

Breder war im Gruppendienst tätig, baute die ambulanten Wohnangebote der Stiftung auf, ermöglichte als Hausleitung erste Hochzeiten von Menschen mit Behinderung, und als stellvertretende Personalleitung führte er die Personalentwicklung mit ein. Als Standortleitung und später als Ressortleitung in Gronau, war er viele Jahre das Gesicht der Stiftung im Kreis Borken, löste dort die Form des heilpädagogischen Kindergartens auf und etablierte ein kombiniertes Modell, in dem Kinder mit und ohne Behinderung gemeinschaftlich lernen. Er brachte den Neubau der Johannesschule mit auf den Weg und legte höchsten Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden vor Ort.

Das anschließende Spiel des Posaunenchores und ein Video mit Grußbotschaften von Wegbegleitern und -begleiterinnen rührten Diakon Breder fast zu Tränen: „Meine ganze Dienstzeit stand der Mensch mit Behinderung im Mittelpunkt. Ich habe viele Freiheiten hier im Wittekindshof genossen und die Möglichkeit erfahren, neue Angebote entgegen des Mainstreams zu etablieren. Hier im Wittekindshof ist es möglich, Ideen, die im Zusammenhang mit den uns anvertrauten Menschen stehen, auch umzusetzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich euch vermissen werde – auch wenn ich meine Freiheit zunächst genießen werde“, sagte Breder.

Angelika Heudtlaß tritt die Nachfolge von Reiner Breder an. Sie ist seit dem 1. März für die Diakonische Stiftung Wittekindshof tätig. Angelika Heudtlaß war zuletzt Geschäftsführerin der Stegerwald-Stiftung und ihrer Gesellschaften in Köln. Dort war sie unter anderem zuständig für die Umsetzung des neuen Bundesteilhabegesetzes die Reorganisation der Gesellschaften sowie die Gründung eines ambulanten Pflegedienstes. Die 58-Jährige ist examinierte Krankenschwester, Diplom-Pflegewirtin und hat einen Abschluss als Master of Health Business Administration.