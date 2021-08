Arbeitslosenquote steigt auf 6,8 Prozent

Gronau

Der Arbeitsmarkt in Gronau zeigt sich trotz der Coronaauswirkungen als ziemlich robust. Zwar stieg die Zahl der Arbeitslosen an; das ist aber keine Überraschung. „Der Jahreswechsel bringt in der Regel eine steigende Arbeitslosigkeit mit sich, zum Beispiel, weil befristete Arbeitsverträge auslaufen“, so der Leiter der Agentur für Arbeit Coesfeld, Johann Meiners.

Martin Borck