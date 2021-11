Die Theatergruppe Brettspiel ist wieder aktiv. Zurzeit proben die Laienschauspieler um Theaterpädagogin und Regisseurin Anja Rakers ihr neues Stück „Ärger im Paradies“. Mit einem improvisierten Bühnenbild, bei dem zum Beispiel ein Turnkasten als Theke herhalten muss, erarbeiten sich die Akteure sich das Stück im Saal der Familienbildungsstätte Gronau.

Beste Freundinnen braucht die Frau

Wer Brettspiel kennt, den wird es nicht wundern, dass es sich bei dem Stück wieder um eine Komödie handelt. Sie basiert auf der Komödie in drei Akten von Claudia Gysel „Beste Freundinnen braucht die Frau“. Und drum geht’s: Lotte Kohler wird von ihrem Mann nach 22 Ehejahren wegen einer jüngeren, attraktiveren Frau verlassen. Er hat seine Koffer gepackt und ist zu seiner neuen Geliebten gezogen. Lotte ist am Boden zerstört und weiß nicht weiter. Aber zum Glück hat sie drei Freundinnen, die ihr mit guten Ratschlägen, tatkräftiger Unterstützung und mehr oder weniger brillanten Lebenstipps helfen, die ehelose Zeit wertvoll zu nützen. Selbst haben sie zwar auch mit den Widerwärtigkeiten des Lebens und diversen Männerproblemen zu kämpfen, aber das hält sie nicht davon ab, das zerstörte Selbstwertgefühl ihrer besten Freundin wieder aufzubauen und dafür zu sorgen, dass Lotte am Ende der Ehekrise weiß, welchen Weg sie gehen soll.

Liebe, Verrat und Leidenschaft

Ein Stück um das ewige Thema Liebe, Verrat und Leidenschaft und um die Gewissheit, dass man alles im Leben durchstehen kann, wenn man einen guten Freund (oder beste Freundinnen) an seiner Seite weiß.

Traditionell starteten die Brettspieler ihren Kartenvorverkauf am Sonntag nach Allerheiligen. Doch auch hier hat die Corona-Pandemie einiges durcheinandergebracht. Aufgrund der aktuell steigenden Infektionszahlen findet der Vorverkauf erst Ende Januar/Anfang Februar 2022 statt. Den genauen Termin will die Gruppe rechtzeitig bekannt geben. Die Aufführungen sollen dann im Frühjahr vor Ostern stattfinden und zwar am letzten März- (25., 26., und 27. März, Freitag bis Sonntag) sowie an den ersten beiden April-Wochenenden (2./3., Samstag/Sonntag und 8./9. April, Freitag und Samstag).