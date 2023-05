Ärzte schicken gemeinsamen Notruf

Einen solchen Notruf hat es wohl noch nicht gegeben: Die niedergelassenen Ärzte in Gronau sehen die medizinische Versorgung in ihrer Stadt in größter Gefahr. Gemeinsam haben sie jetzt beim Ärzteplenum eine „Gronauer Erklärung“ verfasst, die von allen anwesenden Medizinern – also rund der Hälfte aller niedergelassenen Ärzte in der Dinkelstadt – bereits unterzeichnet wurde. Sie fordern die Politik, vor allem im Bund, zum Einlenken auf, wollen gehört werden und setzen auch auf die Unterstützung ihrer Patienten, für die sie sich starkmachen.

