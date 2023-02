Aschendorff lädt zum Digitalk ein

Die digitale Welt ist schnelllebig und von Umbrüchen geprägt. „Wer von Ihnen war einmal bei Studi-VZ?“, wollte Thomas Löbke von den Teilnehmern der Halbtagsveranstaltung wissen, zu der der Aschendorff Medien Unternehmensvertreter erstmals in den Steps Hub eingeladen hatte. Auch die Aussage „Facebook ist tot“, mit der der Digitalexperte bei vielen Vertretern zustimmendes Kopfnicken hervorbrachte, machte deutlich: Nichts ist stetiger als der Wandel. Der gerade vieldiskutierte Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) schaffe neue Möglichkeiten. „Probieren Sie es aus“, legte er den Unternehmern nahe, diese neuen technischen Möglichkeiten zu nutzen.

Umgekehrte Verhältnisse

Was fast alle Unternehmensvertreter in der Veranstaltung vereinte, war der Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern – und die Schwierigkeiten, diese zu finden. „Früher war es doch so, dass sich Unternehmen die Social-Media-Profile von potenziellen Mitarbeitern anschauten, um sich ein Bild von ihnen zu verschaffen“, erinnerte Löbke. Heute sei es wichtig, dass sich die Unternehmen positiv präsentierten, um für mögliche Mitarbeiter interessant zu sein. Dabei verdeutlichte der Referent, dass es nicht die große Inszenierung sein müsse, mit der sich ein Betrieb präsentiere. Vielmehr sei Authentizität gefragt, wenn sich jemand als attraktiver Arbeitgeber ins Spiel bringen wolle. Es sei nicht nur wichtig, diejenigen zu erreichen, die sich aktuell aktiv auf der Suche nach einem neuen Arbeitgeber befinden. Vielmehr gehe es ebenso darum, dass diejenigen angesprochen werden, die sich noch in einem Beschäftigungsverhältnis befinden – die aber schon in Ansätzen darüber nachdenken, möglicherweise in ein anderes Unternehmen zu wechseln, weil sie mit ihren bisherigen Arbeitgeber nicht mehr zufrieden sind.

„ »Sie brauchen die richtigen Botschaften für die richtigen Zielgruppen.« “ Thomas Löbke

Rainer Oeinck, Verkaufsleiter des Teams Nord bei Aschendorff Medien, hatte den Gästen mit Löbke einen Fachmann vorgestellt, der ihnen Einblicke in die digitale Welt präsentierte. Die angeregte Diskussion mit den Teilnehmern zeigte, dass er dabei offensichtlich einen Nerv getroffen hatte: „Sie brauchen die richtigen Botschaften für die richtigen Zielgruppen.“ Dabei verwies der Experte auf zahlreiche Vorteile, die dadurch zu erzielen seien, wenn sich die Unternehmen vernetzen.

Hilfestellung bei Social Media

Dazu boten eine Pause wie auch das spätere Zusammenkommen ausreichend Gelegenheit. An diesem nahmen sowohl der Leiter für den Bereich Onlinevermarktung, Gregor Hacke, als auch die lokalen Medienberater Andrea Holler, Dirk Jäger und Bärbel Tijhof als Ansprechpartner teil. Sie stehen den Teilnehmern als Profis rund um das Thema „Digitale Veröffentlichungen“ mit unterschiedlichen Produkten wie eine Online-Agentur zur Verfügung. Dies erfolgt in Kooperation mit der Firma des Referenten und kann auch weit über die Grenzen von wn.de im Bereich Social Media ausgespielt werden. „Werbung muss den Kunden verfolgen“, verdeutlichte Hacke die Basis für eine erfolgreiche Platzierung einer Aussage, die beim Empfänger ankommt.