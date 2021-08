Auch der Bürgermeister zieht aus dem Rathaus aus

Das Rathaus an der Konrad-Adenauer-Straße leert sich zusehends. In der ersten Februar-Woche finden weitere Umzüge statt: Der Bürgermeister, das Büro des Bürgermeisters sowie Teile der Fachdienste „Personal und Organisation“ und „Finanzmanagement/Steuerwesen“ ziehen aus dem Rathaus aus.

Ihr vorübergehendes Domizil ist das ehemalige Monari-Gebäude am Jöbkesweg 19.

Am 8. Februar zieht auch die Informationszentrale aus dem Rathaus, und zwar in die Neustraße 31, wo auch der Rathausservice zu finden ist. Die Informationszentrale im Rathaus ist von diesem Zeitpunkt nicht mehr besetzt. Die Verwaltung macht darauf aufmerksam, dass im Rathaus der Zugang zum Jobcenter und Standesamt nur nach Terminvereinbarung möglich ist, teilt die Stadtverwaltung mit.

Hintergrund der Umzüge ist die bevorstehende Sanierung des denkmalgeschützten Rathauses. Damit diese durchgeführt werden kann, müssen sämtliche Arbeitsplätze übergangsweise in andere Immobilien verlagert und das Verwaltungsgebäude an der Konrad-Adenauer-Straße 1 vollständig geräumt werden.

Während der Umzüge sind die betroffenen Fachdienste grundsätzlich telefonisch erreichbar, es ist jedoch mit Einschränkungen zu rechnen. Die bekannten Rufnummern bleiben bestehen. Außerdem ist die Stadtverwaltung stets unter info@gronau.de zu erreichen. Weitere Leistungen von A bis Z sind außerdem online unter www.gronau.de zu finden.

Damit alle Bürgerinnen und Bürger aus Gronau und Epe einen Überblick über die neuen Standorte erhalten und die entsprechenden Fachdienste finden, gibt die Stadtverwaltung einen Standort-Finder als Flyer heraus. Dieser wird am Samstag (6. Februar) an die Haushalte in Gronau und Epe verteilt.