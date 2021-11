Auch die St. Agatha-Pfarrei hat gewählt

„Weil uns die Kirche nicht egal ist!“ – unter diesem Motto fanden am Wochenende die Wahlen in die Leitungsgremien Pfarreirat und Kirchenvorstand der Kirchengemeinde St. Agatha Epe statt.

Nach einem über achtstündigem Auszählmarathon am Sonntag kann die Kirchengemeinde folgendes Ergebnis bekannt geben: In den Pfarreirat St. Agatha wurden gewählt (in alphabetischer Reihenfolge): Frank Alfert, Andreas Leuder­albert, Florian Leuker, Jens Scholle, Steffen Smit und Stefanie Vischedyk.

Da sich in Epe für den Pfarreirat nicht genügend Kandidatinnen und Kandidaten finden ließen, um mindestens alle zehn Plätze zu belegen, handelte es sich bei der Pfarreiratswahl um eine sog. Bestätigungs- bzw. Legitimierungswahl. Für die Pfarreiratskandidaten haben insgesamt 2027 Personen ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 23,1 Prozent.

In den Kirchenvorstand St. Agatha wurden gewählt (in alphabetischer Reihenfolge):

Christoph Borgmeier, Bernhard Elskamp, Anja Fleer, Sarah Freimuth, Marianne Frieler, André Hesseling, Christoph Oing und Ewald Tillmann.

Sie bilden nun mit den acht verbleibenden Kirchenvorstandsmitgliedern (in den Kirchenvorstand werden alle drei Jahre die Hälfte der Mitglieder neu gewählt) den neuen Kirchenvorstand St. Agatha Epe. Es haben insgesamt 1944 Personen ihre Stimme abgegeben. Dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 23,6 Prozent.

Die Kirchengemeinde freut sich über die engagierte Wahlbeteiligung und dankt allen Kandidaten für ihre Bereitschaft. Auch allen Ehrenamtlichen, die an der Vorbereitung und Durchführung der Wahl beteiligt waren, gelte ein herzliches Dankeschön.