Auf dem Weg in die Zukunft

In der Krise werden überholt geglaubte Denkmuster wieder aktuell: Nationale Gesetzgebungen dominieren das Geschehen, Länder innerhalb der EU schotten sich ab. Dass die deutsch-niederländische Grenze trotz der Corona-Pandemie geöffnet blieb, führt Euregio-Vorsitzender Rob Welten auf die guten Kontakte innerhalb des Euregiogebiets zurück. Davon profitierten Grenzpendler und Studenten, die täglich ins Nachbarland fahren – und niederländische Corona-Erkrankte, die in Münster behandelt wurden. Beispiele, in denen die Region Einfluss auf die nationalen Entscheidungen genommen hat. In der Gesundheits- und der Verkehrspolitik haben deutsche und niederländische Politiker Hand in Hand Lobbyarbeit geleistet. Und Erfolge erzielt, die sie in Alleingängen nicht erreicht hätten.

Kein Grund für die Euregio, sich auf Lorbeeren auszuruhen. Dafür liegt noch zu viel im Argen. Obwohl seit Jahrzehnten zusammengearbeitet wird, bleibt die Grenze ein Hindernis für wirtschaftliches Wachstum. Eine Grenzregion ohne Barrieren könnte laut einer Studie der Europäischen Kommission acht Prozent mehr Wachstum generieren.

Der Euregio-Zweckverband hat daher eine neue Vision entwickelt: Eine grenzüberschreitende Metropolregion soll bis 2030 entstehen, hieß es am Mittwoch während einer Video-Pressekonferenz. Aktivitäten und finanzielle Mittel werden auf drei übergreifende Kategorien konzentriert:

Nachhaltige Raumordnung mit den Unterthemen Infrastruktur und Verkehr, Wasser und Umwelt, Energie sowie Raumordnung,

Wirtschaft und Arbeitsmarkt mit den Themen Regionales Innovationsmanagement, Arbeitsmarkt, Freizeitwirtschaft und Unternehmerschaft, sowie

Gesellschaftliche Entwicklung mit den Unterpunkten soziokulturelle Begegnungen, Gesundheitswesen, Aus- und Weiterbildung und Sicherheit.

Die Themen sind nicht neu. Neu ist aber, dass sie im Zusammenhang mit den vier Querschnittsthemen Digitalisierung, demografischer Wandel, Wissenstransfer und Klimaforschung/Klimafolgenanpassung betrachtet werden.

Ein Schwerpunkt mit hoher Priorität dabei: die Bahnverbindungen, darunter auch die Strecke Amsterdam – Berlin. „Es geht um die Erreichbarkeit der Euregio“, sagt Euregio-Geschäftsführer Christoph Almering. „Damit es attraktiv ist, hier zu leben“.

Neu ist auch, dass die Erfolge konkret messbar und damit sichtbarer gemacht werden sollen. Um zu zeigen, dass die Arbeit für die Bewohner der Grenzregion einen Mehrwert hat, wie René Torenvlied, Professor für Public Management der Universität Twente, erläuterte. Die wissenschaftlichen Indikatoren dazu werden noch entwickelt. Sie sollen nicht nur abgeschlossene Projekte bewerten, sondern auch dazu dienen, laufende Arbeitsprozesse während der Ausführung nachzujustieren.

Freizeitwirtschaftler Henrik-Jan Mensink sieht in der derzeitigen Krise auch Chancen. Die Menschen in der Euregio lernen die eigene Region und ihre schönen Orte kennen und schätzen. „Und wir als Niederländer können lernen, wie die Deutschen mit der Situation umgehen. Wir Niederländer hinterfragen alles, während sich die deutschen eher den Gegebenheiten anpassen.“ Für die Zukunft sieht Mensink deutliches Wachstumspotenzial im regionalen Tourismus – indem die Kräfte weiter gebündelt werden.

Wie können sich junge Leute für eine grenzenlose Region einbringen? „Für uns gab es doch nie eine Grenze“, stellt Celina Bomers vom Euregio Youth Council fest. Sie ist überzeugt, dass viele junge Leute Ideen haben und Einfluss auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit nehmen wollen. „Sie brauchen nur ein Netzwerk, dem sie sich anschließen können.“