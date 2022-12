Auf den Spuren der Heiligen Nacht

Seit dem Sommer befindet sich Kristin Haneberg in Israel. An Heilig Abend wird sie dem Ursprung des Weihnachtsfestes so nah sein, wie es an keinem anderen Ort der Welt möglich sein dürfte: Sie wandert von Jerusalem über die Hirtenwiesen von Bethlehem.

Gemeinsam mit ihrer Mitbewohnerin Sara Timmermann (r.) gratulierte Kristin Haneberg (l.) der mit 101 Jahren ältesten Bewohnerin des Altenheims in Tel Aviv, in der die Gronauerin derzeit ihr Freiwilliges Soziales Jahr absolviert.

Näher als Kristin Haneberg wird in diesen Tagen wohl niemand aus Gronau dem Ursprung des Weihnachtsfestes kommen. Die 19-Jährige wird sich am heutigen Heiligen Abend per Fußmarsch von Jerusalem aus in Richtung Bethlehem aufmachen. Die Geburtskirche Jesu dürfte dabei ein Etappenziel sein. „Aber dort wird es sicher richtig voll sein“, mutmaßt die Gronauerin, die seit dem 25. Juli ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in Israel absolviert.