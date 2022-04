Auf Dinkel gesegelt

Segeln auf der Dinkel? Ja, das geht. Den Beweis hat jetzt Co ten Vorde von der Wassersportabteilung Vorwärts Gronau angetreten. Sogar unter Brücken ist ten Vorde problemlos durchgefahren.

Co ten Vorde segelt in seinem Spezialboot auf der Dinkel.

In Gronau segeln? Ja klar, das geht auf dem Drilandsee. Das müsste sich mittlerweile herumgesprochen haben. Aber auf der Dinkel?

Co ten Vorde von der Wassersportabteilung Vorwärts Gronau hat es geschafft: Mit einem umgebauten Kanu, einem alten Opti-Segel und zwei Seitenschwertern nach dem Vorbild der Plattbodenschiffe segelte er stromaufwärts von Schepers Mühle Richtung Nienborg.

Selbst die Dinkelbrücke am Eper Freibad stellte für Co ten Vorde kein Hindernis dar. Foto: Jürgen Loos

Selbst die Dinkelbrücke am Eper Freibad stellte kein Hindernis dar. Sie ist keine Zugbrücke, dafür wird hier auch kein Brückengeld verlangt. Als Niederländer wusste ten Vorde den Mast zu legen und kam so problemlos unter der Brücke hindurch, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Zahlreiche Zuschauer begleiteten diese Premiere.