Auf Erfolg programmiert

„Den neumodischen Kram brauche ich nicht“, sprudelt es aus Josef Wülker heraus, als sein Kompagnon Jonas Companie sein Smartphone zückt und den Reporter bittet, ihm doch bitte das soeben geschossene gemeinsame Foto von beiden per Mail zukommen zu lassen. Nun ja, mit seinen 82 Jahren kann man Wülker verstehen, dass er sich mit den neuesten Errungenschaften der Kommunikationstechnik nicht mehr unbedingt herumschlagen will. Das überlässt er gerne der jüngeren Generation – die wiederum in anderen Dingen auf ihn, den Älteren, baut. Companie, gerade mal 19 Jahre jung, und der 63 Jahre ältere Wülker bilden ein Gespann, in das jeder seine Stärken einbringen will. Sich gemeinsam erfolgreich im Verein der Taubenzucht widmen – so lautet das Ziel des altersmäßig weit entfernten Duos. Ab April wollen sie als Schlaggemeinschaft Wülker/Companie erfolgreich in die neue Taubensaison starten, wollen „angreifen“, wie sie es formulieren. „Wir sind ein schlagkräftiges Team“, ist sich Josef Wülker sicher.

