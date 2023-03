Auffahrt an der B54 wird vergrößert

Provisorium an Anschlussstelle Am Berge

Gronau

Schwere Transporte auf der B 54 kündigen sich an: An der Auffahrt von der Steinfurter Straße laufen seit Tagen Bauarbeiten, mit denen der Kurvenradius für überlange Fahrzeuge beziehungsweise deren Ladungen erweitert werden soll. Es gibt bereits konkrete Termine, an denen die Bundesstraße dafür gesperrt werden soll.