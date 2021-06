Aufsichtsrat wird „jünger und weiblicher“

Es war der emotionalste Moment der Versammlung, als Felizita Söbbeke als scheidende Aufsichtsratsvorsitzende – wie auch ihr langjähriger Stellvertreter Heinz Render (Alstätte) verhindert die Altersbegrenzung eine neue Wahlperiode – noch einmal das Wort ergriff. „Unser Ziel war es, ein gut bestelltes Haus zu übergeben“, erklärte die Eperanerin und bedankte sich bei Mitarbeitern, Aufsichtsrat und Mitgliedern für die große Unterstützung in den vergangenen Jahren.

Neue Mitglieder

Den Ausscheidenden in den Aufsichtsrat folgen werden Anne Brüggemann (Alstätte) und Dania Stienemann (Gronau). „Damit wird der Aufsichtsrat jünger und weiblicher“, betonte Söbbeke. Als Aufsichtsräte bestätigt wurden Alois Effsing-Goßling (Wüllen), Bernhard Große Schöttelkotte (Gronau), Heinz Kroschner (Legden), Karl-Heinz Lammers (Gronau) und Karlo Tewes (Metelen). Als designierten neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrates kündigte Söbbeke Christoph Almering (Ahaus) an. Beim Euregio-Geschäftsführer stand in diesem Jahr allerdings nicht die turnusgemäße Wahl an.