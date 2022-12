Aufwertung für „Klein Venedig“

Antrag der Bündnisgrünen: Modernes Wasserrad zur Stromerzeugung am historisierendem Rathaus

Gronau

Die Windkraft hat in Gronau vor allem seit den Nuller-Jahren eine rasante Entwicklung genommen, und Photovoltaik boomt angesichts der deutlich gestiegenen Preise auf den Bezugsmärkten ohnehin: Was aber ist mit der dritten erneuerbaren Energiequelle, der Wasserkraft? Die Gronauer Bündnisgrünen möchten dieser klassischen Art der Energieerzeugung vor Ort zu einer Renaissance verhelfen. Sie haben die Installation eines Wasserkraftwerks in die politische Diskussion eingebracht.