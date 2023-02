Aus dem vollen Leben

Wer mit dem Zug nach Gronau anreist und ins Hotel nach Epe möchte, der kann vor besonderen Herausforderungen stehen. Noch bevor Jan van Weyden mit seinem offiziellen Programm am Donnerstagabend in der Turbine loslegte, hatte er die ersten herzhaften Lacher schon auf seiner Seite. E-Scooter und Sharing-Auto? Fehlanzeige. Linienbus? Erst in einer Stunde. Taxi? Nicht verfügbar. „Also zu Fuß nach Mordor – oder Epe, wie ihr es nennt“, sagte er und hatte so vor allem die Gronauer bereits für sich gewonnen. Aber auch die anderen Gäste im Musikclub zog er zügig auf seine Seite. Dabei nahm er einen Angriff auf die Ehre vor: „Ihr seid stolz auf einen Mann, der es vorzieht, in einem Hotel statt in Gronau zu wohnen?“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet