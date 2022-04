An einem Herbstabend des vergangenen Jahres soll ein Mann aus Enschede einen heute 21-Jährigen Gronauer nahe dem Wanderparkplatz am Schöttelkotter Damm unweit des Heerwegs gemeinsam mit einem Komplizen überfallen, ausgeraubt und schwer verletzt haben. Die mutmaßliche Beute: 50 Euro, ein Personalausweis und ein Schlüsselbund.

Die Anklage gegen den 23-Jährigen am Landgericht in Münster lautet auf versuchten Mord. Am Montag begann das Strafverfahren gegen den in Heerenveen geborenen Mann, der selbst länger mit seinen Eltern in Gronau lebte. Ihm und dem mutmaßlichen Mittäter – laut der Aussage des Angeklagten war der zur Tatzeit erst 18 – wird unter anderem vorgeworfen, „aus Habgier heimtückisch“ den Gronauer angegriffen und dabei den Tod des Opfers „billigend in Kauf genommen“ zu haben.