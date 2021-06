Ausländischer Führerschein reichte nicht

Eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis hat sich ein 33-Jähriger am Donnerstag in Gronau eingehandelt.

Polizeibeamte hatten den Mann kontrolliert, als er gegen 9.10 Uhr die Ochtruper Straße befuhr. Der 33-Jährige zeigte einen ausländischen Führerschein vor. Dieser besitzt jedoch keine Gültigkeit mehr: Der Mann lebt schon seit mehreren Jahren in Deutschland. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten eine Anzeige. Kein Einzelfall, so die Polizei: Eine Fahrerlaubnis aus einem Nicht-EU-Land wird nicht mehr anerkannt, wenn der Inhaber seinen ordentlichen Wohnsitz seit mehr als sechs Monaten in Deutschland hat. Führerscheine aus einem EU-Mitgliedsstaat oder einem Vertragsstaat des Europäischen Wirtschaftsraums bleiben in der Regel gültig, auch wenn ein Wohnsitz in Deutschland genommen wird.