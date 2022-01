Auto brennt aus

Zu einem Autobrand ist die Gronauer Feuerwehr am Sonntagabend um 18.30 Uhr gerufen worden. Aus bislang noch nicht bekannter Ursache war der Pkw, der auf einem Platz an der Mühlenmathe, hinter den Gebäuden der Enscheder Straße, abgestellt war, in Brand geraten. Das Fahrzeug brannte lichterloh. Mehrere kleine Explosionen waren zu vernehmen. Die Feuerwehr zapfte einen Hydranten in der Mühenmathe an und löschte die Flammen. Inwieweit nebenan geparkte Autos in Mitleidenschaft gezogen wurden, ist noch nicht bekannt.