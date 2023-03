Schneise der Verwüstung: Auto fährt durch Gärten

Vier Verletzte und eine Schneise der Verwüstung: Ein Auto ist am Samstag von der Steinfurter Straße abgekommen und kam erst nach 50 Metern zum Stehen - in einem Garten.

Gegen 22.55 Uhr, so die Polizei, befuhr ein Auto die Steinfurter Straße in Fahrtrichtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der mit vier Personen besetzte Pkw in Höhe einer Fahrbahnverengung nach rechts von der Straße ab. Er überfuhr in zwei Gärten Bäume, Sträucher und Garteneinrichtungen. Hierbei überschlug sich der Pkw mehrfach. Anschließend schob er einen geparkten Pkw in eine Hauswand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Hauswand so stark beschädigt, dass gegenwärtig geprüft wird, ob das Haus noch bewohnbar ist.

Ein Schwerverletzter

Ein Fahrzeuginsasse wurde schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Weitere Personen wurden nicht verletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf circa 200 000 Euro beziffert. Die Steinfurter Straße war für die Dauer der Maßnahmen zwischen Metelener Straße und Berliner Straße gesperrt.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der Fahrer ein 33-Jähriger aus Steinfurt. Die weiteren Insassen waren zwei Männer (29 und 40) sowie eine Frau (46), allesamt aus Schöppingen. Einer der Beifahrer, der hinten saß, war im Auto eingeschlossen. Die anderen Insassen hatten das Unfallwrack schon verlassen, als die aufgeschreckten Anwohner zur Unfallstelle kamen.

Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz

Die Feuerwehr Schöppingen war mit rund 25 Einsatzkräften vor Ort. Zunächst, so Einsatzleiter und Feuerwehrchef Ralf Mensing, hätten die Feuerwehrleute die Erstversorgung der vier verletzten Insassen übernommen. Eine Person sei weiter hinten Richtung Leer auf der Straße angetroffen worden, zwei weitere im Bereich der Unfallstelle.

Auch das THW Gronau war mit insgesamt 18 Personen im Einsatz, zudem waren zwei Kameraden vom THW Emmerich vor Ort, darunter der THW-Baufachberater für die Statik. Es wurde zunächst der Verblender des Hauses am Aufprallort des Pkw entfernt, nach Untersuchung der Statik wurde das Haus mit Baustützen und dem Einsatzgerüstsystem des THW Gronau abgesichert.