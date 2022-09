Auto landet im Graben

Eine 30-jährige Frau aus Gronau ist am Mittwoch gegen 16.15 Uhr mit ihrem Auto von der K 73 in Metelen abgekommen und in einen Graben gefahren. Dabei wurde sie schwer verletzt. Die Gronauerin stand unter dem Einfluss von Alkohol und hatte keinen gültigen Führerschein. Außerdem hatte sie vor ihrem Alleinunfall bereits einen Unfall mit Sachschaden verursacht und war weitergefahren. Das teilte die Polizei mit.

