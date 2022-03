Auto überschlägt sich – Fahrerin verletzt

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag bei einem Alleinunfall in Gronau verletzt worden.

Bei einem Unfall ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine Autofahrerin verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war die Frau mit ihrem Auto auf der Kaiserstiege in Richtung Gildehauser Straße unterwegs. Etwa 300 Meter vor der August-Hahn-Straße fuhr sie einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw an. Offenbar verriss die Autofahrerin daraufhin das Lenkrad; der Wagen überschlug sich und bleib auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr befreite sie. sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.