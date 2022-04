Autobahn-Auffahrt wird gesperrt

Die Autobahn Westfalen-Gesellschaft saniert in den nächsten Tagen die Parallelspur der Anschlussstelle Gronau/Ochtrup in Fahrtrichtung Emden. Deswegen kommt es dort zu mehreren nächtlichen Einschränkungen. In der Nacht von Donnerstag (7. April) ab 20 Uhr auf Freitag (8. April) um 5 Uhr die Auffahrt von der B 54 aus Enschede kommend auf die A 31 Richtung Emden gesperrt. In der folgenden Nacht auf Samstag (9. April) ist die Auffahrt auf die A 31 Richtung Emden sowohl aus Enschede als auch aus Steinfurt kommend gesperrt, ebenfalls von 20 bis 5 Uhr. Eine Umleitung führt in beiden Fällen mit dem roten Punkt auf die A 31 Richtung Bottrop zur Anschlussstelle Heek, wo die Verkehrsteilnehmer zurück auf die Autobahn Richtung Emden geführt werden.