Autobatterie geriet in Brand

Zu einem brennenden Auto wurde die Feuerwehr in Gronau am Mittwochabend gerufen. Wegen der verschneiten Straßen hatten die Helfer Probleme, zum Einsatzort auf der Herbertstraße zu kommen.

Die unter dem Fahrersitz befindliche Batterie eines Kleinbusses geriet am Mittwochabend gegen 18 Uhr in Brand. Durch das Feuer wurden auch der Sitz und der gesamte Innenrau in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr hatte wegen des vielen Schnees auf den Straßen Probleme, zu dem brennenden Wagen durchzukommen. Endlich vor Ort, löschten die Kameraden das Feuer. Als die Batterie in Brand geriet, stand das Fahrzeug schon einige Stunden auf der Herbertstraße. Personen kamen nicht zu Schaden. Über die Brandursache und die Höhe des Sachschadens konnte die Feuerwehr am Mittwochabend noch keine Auskunft geben.