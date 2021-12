Autofahrer fährt falsch auf B54 auf

Hätte der Geisterfahrer die Bundesstraße 54 erreicht, hätte es auch anders ausgehen können. So gab es zum Glück nur einen Leichtverletzten: Ein 34 Jahre alter Hengeloer war am Sonntagabend von der Bundesstraße 70 aus entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf die B54-Abfahrt gefahren. Eigentlich wollte der Niederländer Richtung Enschede fahren. Noch in der Abfahrt kam ihm ein 77 Jahre alter Gronauer entgegen, der an der Anschlussstelle Gronau-West abfahren wollte. Es kam zum Frontalzusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte den leichtverletzten Gronauer in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von geschätzten 6000 Euro. Das teilte die Polizei mit.