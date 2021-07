In vielen Bahnhöfen in den Niederlanden kommt man nur mit einem gültigen Ticket durch die Pforten auf den Bahnsteig.

Der Bahnhof Gronau wird – wie berichtet – in den niederländischen ÖPNV-Tarif eingebunden. Vom 1. August an kann man mit der OV-Chipkarte am Bahnsteig in Gronau ein- und auschecken.