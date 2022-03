„Bakerman“ plaudert aus seinem Leben

Das Experiment mit dem Format Couchgespräch ist gelungen. Um 19 Uhr war im Café Grenzenlos kein Stuhl mehr frei, versichern die Veranstalterinnen. Rund 77 Gäste hatten sich im Café eingefunden, um das erste Couchgespräch mit Moderator Reinhard van Loh und seinem Gast Heiko Thees, Inhaber von Bakerman, mitzuerleben.

Zum Einstieg in den Abend sang das Hitparadentrio Waltraud Grespan, Manuela Zietlow und Reinhard van Loh mit Miss Marple das Lied „Über den Wolken“ von Reinhard Mey, denn kaum ein Song passe besser zum Café Grenzenlos.

Nummer fünf in Europa

Dann kam er auf die Bühne: Heiko Thees, der Kopf der Firma Bakerman, drittgrößtes Unternehmen in Gronau, auf Rang fünf in Europa im Backwarengeschäft, 62 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gronau, über 300 Mitarbeitende insgesamt an drei Standorten, zwei Produktionsstätten, eine in den Niederlanden, eine in Deutschland.

Reinhard van Loh führte mit interessanten Fragen zu Kindheit, Privat- und Berufsleben durch das Leben von Heiko Thees. Eine beeindruckende Vita vom Jungen in der roten Badehose von der Insel Rügen, der eigentlich Fernfahrer werden wollte, zum Inhaber der Firma Bakerman, die jährlich rund 450.000 Millionen Backwaren verkauft.

Fahrradfahrender Werder-Bremen-Fan

Heiko Thees, fahrradfahrender Werder-Bremen-Fan, der auch auf der Couch das Spiel seines Fußballvereins im Blick hatte und sich über einen 1:0-Sieg freuen durfte, ein Pendler zwischen Köln und Gronau. Ein sympathischer Chef mit stetigem Antrieb, manchmal ungeduldig, der Zu-spät-Kommen hasst, aber ein Teamplayer ist und das 62-köpfige Team Bakerman Gronau mit „stay hungry“ motiviert, wie es in einem Bericht aus dem Café Grenzenlos über die Veranstaltung heißt.

In der Schule verkaufte Thees bereits erfolgreich Brötchen, absolvierte seine Ausbildung zum Bäcker im elterlichen Betrieb, flüchtete aus der DDR, die er Südschweden nennt, durchlief mehrere Stationen der beruflichen Bäckerlaufbahn als Geselle und sammelte Erfahrungen in einem Konzern, bevor er Firmenmitbegründer Martin Kottig traf und als junger Familienvater mit zwei kleinen Kindern mit ihm Bakerman gründete.

Eine risikoreiche Entscheidung

Eine risikoreiche Entscheidung, aber die richtige, so Heiko Thees. In Gronau startete die Firma Bakerman in der Neustraße, ging auf die Kircheninsel und ist nun am jetzigen Standort Düppelstraße zu finden.

Von der Qualität der Bakerman-Produkte konnten sich die Gäste auch selbst überzeugen, denn die Mitarbeiterinnen der Marketingabteilung brachten verschiedene Snacks für die Gäste mit. Beeindruckend ist Thees’ Liebe zur Vergangenheit und seinem Vater. Der neue Bakermankatalog ist ein optisches Duplikat des „heiligen“ Rezeptbuchs des Vaters mit Fotos und Texten aus der Vergangenheit. Ein Buch, das in der Mitte auf den Kopf gedreht wird und dann die Zukunft aufzeigt.

Auf eine einsame Insel würde Heiko Thees seine Frau, ein Boot und einen Sack Mehl mitnehmen, ergab die spannende Fragerunde „Zehn Fragen, kurze Antwort“ die Reinhard van Loh durchführte.

Überraschungsgast des Abends war Dr. phil. Knut Knackstedt, der magische Grenzgänger, der mit einer Einheit Magie begeisterte, mit dem Herzen von Heiko Thees spielte und für ihn eine magische Beziehung zu Gast Heiko Nordholt herstellte.

Ein Abend voller Überraschungen

Überrascht war auch eine Besucherin des Abends, die unter ihrem Stuhl einen 25- Euro-Gutschein des Cafés entdeckte, ein weiterer geplanter Überraschungsmoment des Abends.

Statt Eintritt setzt das Team des Formats Couchgespräche auf Spenden und so ging die Spendenbox herum. 700 Euro kamen zusammen, die Hälfte der Spenden geht an die Ukrainehilfe Gronau vor Ort, die andere Hälfte kommt dem Verein Grenzenlos zugute, dem Träger des Cafés.