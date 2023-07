Gronauerinnen schwimmen quer durch den Balaton

Sie hatten sich vorgenommen, den Plattensee in Ungarn einmal quer zu durchschwimmen. Doch bevor die zwei Gronauerinnen an den Start gehen konnten, kamen Wetterkapriolen dazwischen. Dennoch gab es ein Happy-End.

Es ist ein Gerücht, dass der Plattensee in Ungarn so flach ist, dass man ihn laufend durchqueren kann. Zumindest, solange man mit dem Kopf über der Wasseroberfläche bleiben möchte. Ihn schwimmend zu durchqueren, das hatten sich die beiden Wahl-Gronauerinnen Marta Lohle und Agnes Morocz – wir berichteten – vorgenommen. Eifrig hatten sie unter anderem im Drilandsee trainiert. Und kurz vor dem geplanten Start stand plötzlich alles in Frage.