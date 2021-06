Bange machen gildet nicht!

Wovor habe ich Angst? Diese Frage sollte sich jeder ab und zu mal stellen. Warum? Um vorhandene Ängste auf den Prüfstand zu stellen. Woher rühren sie? Was sind die Ursachen? Ist die Angst überhaupt berechtigt? Kann man sie bekämpfen? Gibt es vielleicht eine Rangfolge bei der Schwere der verschiedenen Ängste? Welche Angst lähmt? Welche Angst setzt vielleicht sogar Energien frei und veranlasst einen dazu, aktiv gegen ihre Ursachen vorzugehen?Warum diese Frage heute? Weil morgen Kommunalwahlen sind, die Bürgerschaft also entscheidet, wer die Politik in den Städten und Gemeinden in den kommenden Jahren bestimmt. Ängste können die Wahl beeinflussen. Auch manipulierte Ängste. Wer Angst hat, ist eher geneigt, Parteien zu wählen, die vorgeben, über Patent­rezepte gegen die Angstursachen zu verfügen.

Was aber, wenn Ängste eigentlich gar keine rationale Ursache haben? Wenn sie absichtlich geschürt werden? Wie die Angst vor Einschnitten in demokratische Grundrechte oder gar dem Verlust von Freiheiten? Letzte Woche sah ich noch ein Plakat an einem der Parteistände in der Stadt, auf dem vor dem drohenden Verlust der körperlichen Unversehrtheit gewarnt wurde. Sie können sich denken, welche Partei da gegen das Impfen Stimmung machte. Diese Leute versuchen, Ängste zu schüren, die bei näherem Hinsehen ungerechtfertigt, zumindest stark übertrieben sind. Der Nutzen von Impfungen ist schließlich millionenfach belegt. Oder haben Sie in letzter Zeit Menschen getroffen, die an Pocken oder Kinderlähmung erkrankt oder gar gestorben sind? Keine Frage: Es gibt Fälle von Impfkomplikationen und unerwünschten Nebenwirkungen. Diese Risiken dürften jedoch statistisch gesehen deutlich niedriger liegen, als im Straßenverkehr in einen schweren Unfall verwickelt zu werden. Die gesetzlichen Krankenkassen rechnen jährlich über 40 Millionen verabreichte Impfungen ab. Zwischen 2005 und 2009 wurden 1036 Anträge auf Anerkennung von Impfschäden gestellt, von denen 169 anerkannt wurden. In seltenen oder sehr seltenen Fällen können also auch schwerwiegendere Folgen auftreten. Immer aber sind sie weitaus seltener als im Falle der durch die Impfung verhüteten Erkrankung, heißt es im nationalen Impfplan. Wer also Angst vor einer Impfung hat, sollte sich nicht mehr vor die Haustür trauen. Denn dort lauert eine viel größere Gefahr: die, von einem Auto erfasst zu werden.

Angst ist ein schlechter Ratgeber

Anstatt Ängste zu nehmen, schüren die Akteure von weit rechts im Parteienspektrum sie noch! Auch mit der Xenophobie, der Angst vor Fremden, spielen sie gerne und verbinden sie mit Neiddebatten. Dieselben Akteure zeigen oft auch Anzeichen von Homophobie, also der Aversion gegen lesbische oder schwule Menschen. Welche latenten Ängste bei diesen politischen Akteuren wohl eine Rolle spielen?

Andererseits ist Angst an sich ja evolutionär gesehen durchaus sinnvoll. Sie warnt vor Gefahren, macht aufmerksam. Wenn wir sie nicht hätten, wären unsere Vorfahren wahrscheinlich von wilden Tieren getötet worden. Die Geschwister der Angst sind Sorge und Vorsicht. Auch die soll man nicht außer Acht lassen. Risiken lauern schließlich überall. Oft erweisen sich Ängste allerdings als Scheinriesen – wie in dem Kinderbuch „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ von Michael Ende. Beim näheren Hinsehen stellt sich heraus, dass der angebliche Riese ein freundlicher, angenehmer Zeitgenosse ist.

Wachsamkeit ist dennoch durchaus geboten. Die einschränkenden Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie zum Beispiel dürfen, ja müssen sogar hinterfragt werden. Die Regierenden sind in der Pflicht, noch deutlicher zu erklären, warum sie welche Maßnahmen ergreifen. Und sie müssen auch zugeben, dass sie nicht alles wissen (was Minister Jens Spahn übrigens schon ganz zu Anfang der Pandemie getan hat, als er sagte, man werde einander in ein paar Monaten wahrscheinlich viel verzeihen müssen).

Wenn Angst in Aggression umschlägt

Ein kleiner Teil der Bevölkerung (und damit des Wahlvolks) verschließt sich mittlerweile aber jeglicher Argumente. Diese Leute scheinen mir angstgetrieben. Dabei ist Angst ein schlechter Ratgeber. Auch bei der Bekämpfung des Virus. Nur mit Vorsicht und Vernunft ist der Erreger zu schlagen. Wie hieß es schon früher in unserer Kinderbande (in etwas gewöhnungsbedürftigen Deutsch): „Bange machen gildet nicht!“

Und was ist mit der Angst vor dem Klimawandel und der Atomkraft? Mit der Angst vor sozialem Abstieg und Wohnungsnot? Vor dem Verlust des gesellschaftlichen Zusammenhalts? Sind das nicht ebenfalls angstbesetzte Themen, die derzeit im Fokus der (lokalen) Politik stehen? Durchaus. Doch es gibt Unterschiede, wie die Parteien damit umgehen: Während die einen bewusst Bedrohungsszenarien aufbauen und damit einen Popanz nach dem anderen aufbauen, während sie in Abwehrreflexe verfallen, ziehen die anderen andere Konsequenzen. Zu ihrer Politik gehört es zumindest nicht, Ängste zu schüren. Sie versuchen bei aller gebotenen Dringlichkeit, lösungsorientiert die Ursachen für Sorgen und Nöte anzugehen.

Schlimm wird es, wenn Angst in Aggression umschlägt, wie in den vergangenen Wochen auch in Deutschland mehrfach zu beobachten war. Einige politische Akteure spielen mit diesem Feuer und versuchen, daraus ihren Nutzen zu ziehen. Doch ich bin zuversichtlich, dass sich die Vernunft auf Dauer wieder durchsetzen wird. Die Bangemacher werden scheitern. Also: Keine Angst!

