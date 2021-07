Bauarbeiten haben begonnen

Astrid-Lindgren-Kita an der Laurenzstraße

Epe

Die vorbereitenden Arbeiten für den Ersatzneubau der Kindertagesstätte Astrid Lindgren an der Laurenzstraße 65 in Epe haben in dieser Woche begonnen. Abgestimmt auf die Ferienzeiten der Kita werden zurzeit vor Ort das alte DRK-Gebäude inklusive zugehöriger Garagen abgerissen und die straßenseitige Außenfläche hergerichtet.