Die Baumkommission in Weener

Gronau/Weener

Über Bäume wird zurzeit auf vielen Ebenen diskutiert. Sie können Menschen einerseits helfen, das Klima zu schützen und Folgen des Klimawandels besser abzufedern. In einer Serie wollen wir uns dem Thema in den nächsten Wochen widmen. In dieser Folge geht es um politische Handlungsempfehlungen.

Von Guido Kratzke