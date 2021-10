Baumfällaktion löst Protest aus

Die Baumfällaktion in einem Vorgarten an der Losserstraße löste Unmut aus. Auch wenn es keine Baumschutzsatzung in Gronau gibt, werden doch Fragen nach der Legalität der Aktion gestellt.

Bei Nachbarn und bei Umweltschützern löste der Anblick am Montag Entsetzen und Trauer aus: In einem Vorgarten an der Losserstraße begann eine Firma mit dem Fällen von großen, alten Laubbäumen. WN-Leserinnen und Leser äußerten Unverständnis. Aber: Da es in Gronau keine Baumschutzsatzung gibt, ist die Entfernung der Bäume offenbar legal.