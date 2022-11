Baustellen: Zugausfälle auf Strecke nach Münster und Enschede

Auf der Bahnstrecke nach Münster und nach Enschede kommt es wegen Bauarbeiten von Freitag an zu Behinderungen.

Am Wochenende

Die Deutsche Bahn teilt mit, dass im Raum Altenberge Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Strecke wird zwischen Münster-Hauptbahnhof und Altenberge von Freitag (25. November), 22 Uhr, bis Montag (28. November), 4 Uhr, gesperrt. Die Züge der Linie RB 64 fallen in diesem Streckenabschnitt aus. Als Ersatz verkehren Busse.

Am Sonntag (27. November) zwischen 7 und 21 Uhr fallen die Züge zwischen Gronau und Enschede aus. Grund dafür sind Arbeiten des niederländischen Netzbetreibers Pro Rail. Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn sowie unter zuginfo.nrw berücksichtigt, so die Bahn.