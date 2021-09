Bauzeit: nur 13 Wochen

Not macht erfinderisch. Platznot auch. Fürs Familienzentrum Dinkelnest kam die Stadt auf eine flexible Lösung des Problems.

Dinkelnest: Neue Gruppen in einer Containeranlage an der Helenenstraße

Die Containeranlage des Familienzentrums Dinkelnest bietet zwei Kita-Gruppen Platz. Vertreterinnen und Vertreter der Stadtverwaltung besuchten am Dienstag die Containeranlage.

Den Charme eines verwinkelten Altbaus mit schönen Versteck-Ecken versprühen die Container nicht. Doch dafür gibt es auch keine Probleme mit Brandschutz oder Unfallkasse, die Räume sind hell, geräumig und akustisch aufgepeppt, sodass keine irritierenden Halleffekte entstehen. Der Mittelgang ist so breit, dass der „Begegnungsverkehr“ beim Kinder-Bringen und -Abholen geschmeidig verläuft. Der größte Vorteil der neuen Räume an der Kita Dinkelnest in Epe: Sie sind äußerst flexibel.