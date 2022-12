Die Zeit rast: Seit vier Jahren schon sind Marcus Tyburski und Bettine Roth-Tyburski in Tokio tätig, nachdem sie lange Zeit in Epe gewirkt hatten. Jetzt erhielt das Pfarr-Ehepaar Besuch aus der westfälischen Heimat.

Oberkirchenrätin Katrin Göckenjan-Wessel, Personaldezernentin der Evangelischen Kirche von Westfalen (EKvW) war gemeinsam mit Ute Hedrich, Oberkirchenrätin der EKD, in Tokio zu Gast. Dort besuchte sie das nach Japan entsandte Pfarr-Ehepaar, Bettina Roth-Tyburski und Markus Tyburski, das zuvor lange Zeit in Epe und Gronau gewirkt hat.

Horizonterweiterung

Im Zuge des EKD-Programms „Beraten und Begleiten durch Besuch“ (BBB) erfolgt nach vier von meist sechs Jahren des Auslandsaufenthalts ein solcher Besuch. Hierbei geht es vor allem darum, die Pfarrpersonen in ihrer Arbeit vor Ort zu bestärken, aber auch die Entwicklung der Gemeinde in den Blick zu nehmen und zu prüfen, ob zukünftig eine Pfarrperson von der EKD vor Ort sinnvoll eingesetzt ist.

Die Zeit in Japan war für Katrin Göckenjan-Wessel und Ute Hedrich gespickt mit Terminen. Dabei standen neben Gesprächen in der Deutschen Botschaft (Hiroo) und dem Nationalen japanischen Christenrat (NCCJ), der Besuch der deutschen Schule „Tokio-Yokohama“ sowie eines diakonischen Projektes in Osaka auch Gottesdienste in der evangelischen Gemeinde mit „Rudelsingen“ und einem Adventskonzert auf der Agenda, heißt es in einem Bericht der Ev. Kirche von Westfalen.

Nach dem Aufenthalt zeigte sich Katrin Göckenjan-Wessel überzeugt, dass das Pfarr-Ehepaar Roth-Tyburski nach seiner Rückkehr nach Deutschland viele erworbene Erfahrungen und Kenntnisse in die kirchliche Arbeit einbringen wird. Die Leitungs- und Netzwerkarbeit in der japanischen Gemeinde, in Projekten und der deutschen Schule verschaffe den beiden Kompetenzen und Horizonterweiterungen, die für ihre Heimatkirchen von großem Wert seien.