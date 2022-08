Beraterin kommt an ihre Grenzen

In ihrer Aufgabe als Sozialberaterin ist die Sozialarbeiterin Margret Keck-Brüning nah an den Menschen und ihren Problemen.

Angesichts rasant steigender Preise für Lebensmittel, Strom, Benzin und Mieten steigt auch die Frage nach Beratung schon jetzt massiv in der sogenannten Allgemeinen Sozialberatung des SkF Ahaus-Vreden. Das schreibt SkF-Mitarbeiterin Margret Keck-Brüning, die die einzige Allgemeine Sozialberatung in Gronau im Elisabeth-Haus an der Laubstiege anbietet. „Die Nachfrage nach der Sozialberatung wächst alarmierend“, sagt die Diplom- Sozialarbeiterin.

Die Sicherung der finanziellen Existenz sei eine der wesentlichen Aufgaben der Allgemeinen Sozialberatung. Egal, mit welchem Problem ein Klient in die Beratung komme, die Frage nach der Existenzsicherung stehe fast immer im Mittelpunkt, so Margret Keck-Brüning.

Deutliche Zunahme

Im ersten Halbjahr 2022 verzeichnete sie eine deutliche Zunahme der Nachfrage nach finanzieller Beratung und Unterstützung. „Immer öfter kommen Klienten und präsentieren ein Schreiben vom Energieträger mit offenstehenden Beträgen und der Androhung der Stromsperrung. Ferner wissen einige Klienten nicht, fällige Ratenzahlungen zu zahlen und auch Mietschulden sind Thema in der Beratung.“ Auch die stark gestiegenen Lebenshaltungskosten brächten einkommensschwache Menschen immer weiter an den Rand ihrer Existenz, lautet ein Erfahrungswert der Sozialarbeiterin.

Existenznot

„Am Ende des Geldes ist noch so viel Monat übrig . . .“ wird für immer mehr Menschen mittlerweile bittere Realität. Sie werden immer mehr gezwungen, an allem zu sparen. Auch ein deutlicher Anstieg von älteren Menschen sei in der Beratung zu verzeichnen.

Energiepreise

„Gut, dass es in Gronau den Verein Mensch in Not, das Sozialbüro der Kirchengemeinde und die Gronauer Tafel gibt. Hier vermittle ich mittlerweile jede Woche Klienten hin“, berichtet Margret Keck-Brüning.

Da die Allgemeine Sozialberatung des SkF seit Januar alleine dieses Beratungsangebot in Gronau vorhält (die Diakonie ist zum Jahresende 2021 ausgestiegen), komme sie mittlerweile oft an ihre zeitlichen Grenzen. „Und das bereits jetzt, wo noch gar nicht abzusehen ist, wie schwierig es für die Menschen demnächst finanziell wird. Ich mag gar nicht daran denken, wenn die weiteren Erhöhungen der Lebensmittel, der Energieträger und die Abrechnungen dazukommen, schreibt Margret Keck-Brüning in ihrer E-Mail an die Redaktion, die die man wohl als Weck- und Hilferuf verstehen muss.