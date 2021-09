Beratung an drei Stellen

In zwei Sparkassen-Filialen in Gronau sind keine Menschen mehr im Einsatz, sondern nur noch Automaten. Warum das so ist und wo die Berater stattdessen sind, erklärt Pressesprecher Robert Klein.

Die Filialen der Sparkasse Westmünsterland an der Enscheder und Ochtruper Straße sind verwaist. Persönliche Beratung findet dort seit einigen Monaten nicht mehr statt; Bargeld und Kontoausdrucke sind aber noch am Automaten erhältlich. „Die Kundenberater sind in die Hauptstelle beziehungsweise in das Beratungscenter Vereinsstraße gewechselt“, so Sprecher Robert Klein.

„Wegen Corona hatten wir die Beratung an den größeren Standorten Hauptstelle, Vereinsstraße und Epe konzentrieren müssen, um die Schutzmaßnahmen besser einhalten und den Geschäftsbetrieb sicherstellen zu können. In dieser Zeit haben wir viele positive Rückmeldungen zur besseren Beratungssituation dort erhalten: Mehr Diskretion, mehr Zeit für Kundengespräche, mehr Spezialisten.

Gleichzeitig haben wir festgestellt, dass viele Kunden ihre Serviceanliegen lieber digital und kontaktlos erledigen – so häufig wie nie zuvor und mit zweistelligen Zuwachsraten. Auch persönliche Beratung ist möglich, zum Beispiel telefonisch, per Online-Chat und per Video-Beratung.“ Die persönliche Beratung per Video kommt aus der Sparkassen-Hauptstelle in Gronau. Die Direktfiliale und die Serviceline für Video- und auch telefonische Beratung sind wie das Niederlande-Zentrum punt.NL für die gesamte Sparkasse Westmünsterland dort angesiedelt.

Das Beratungscenter an der Vereinsstraße wird derzeit umgestellt und modernisiert. Es soll Ende November wiedereröffnet werden. Die Kundenberater sind derzeit in der Hauptstelle tätig.

„Die Fusionsvereinbarungen setzen wir natürlich um. Dazu zählte auch die Kapitalerhöhung der Sparkassenstiftung um insgesamt drei Millionen Euro.“