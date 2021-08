Beratung in allen Lebenslagen

„Fast alle Menschen kommen irgendwann einmal in eine Lebenslage, wo ihr Leben aus den Fugen gerät“, sagt Ingo Stein, Leiter der Beratungsstelle. „Das können Konflikte sein in der Paarbeziehung, das können Spannungen zwischen Eltern und Kindern in der Erziehung sein oder der schwierige Umgang mit einer lebensbedrohlichen Krankheit – allen gemeinsam ist das Gefühl: Ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe“. Das können Situationen sein wie die folgenden:

Paarbeziehung: Vivien und Mark Kröger (alle Namen der Fallbeispiele geändert) sind seit acht Jahren ein Paar und haben zwei Kinder. Obwohl sie sich im Prinzip gut verstehen, haben sie das Gefühl, dass Kindererziehung, Anforderungen im Beruf, Sorge um die pflegebedürftige Mutter an ihren Nerven nagen und ihre Energiereserven auffressen. Die Zeit, als sie verliebt zu zweit Arm in Arm spazieren gingen, scheint lange vorbei – irgendwie scheinen sie sich fast ein wenig fremd geworden zu sein.

Besondere Lebensereignisse: Florian Kaiser hat einen Autounfall gehabt, bei dem er als Fahrer schwer verletzt und seine Partnerin getötet wurde. Er ist seit kurzem wieder im Betrieb, aber die Bilder und Gedanken gehen ihm nicht aus dem Kopf und belasten ihn. Er hat das Gefühl: allein und ohne Hilfe komme ich da nicht heraus.

Finanzielle Probleme: Nach der Trennung von Ilona ist Klaus Wörner aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen. Die Abtragung des Hauskredits, Kindes- und nachehelicher Ehegattenunterhalt lassen ihm wenig finanziellen Spielraum. Inzwischen machen ihm eine größere Anzahl verschiedener Forderungen in Folge von Käufen auf Ratenzahlung zu schaffen.

Schwangerschaft und Schwangerschaftskonflikt: Katja Winter hat nach ihrer Ausbildung ihren ersten Job angetreten und ist in den Urlaub gefahren. Bei einer supertollen Party am letzten Urlaubstag lernt sie Björn kennen und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Nach dem Urlaub stellt sie fest, dass sie schwanger ist. Was nun? Sie hat noch nicht einmal eine Adresse von Björn! Was werden ihre Eltern sagen? Wie soll sie das ihrem Arbeitgeber beibringen? Wie soll sie ein Leben als alleinerziehende Mutter hinkriegen?

Anmeldung zur Beratung: Mut zum ersten Schritt

„Während es früher üblich war, damit verbundene Gefühle wie Überforderung, Ausweglosigkeit und Ohnmacht zu verstecken aus Scham und Angst, als ‚Versager‘ abgestempelt zu werden, haben heute immer mehr Menschen den Mut, sich Hilfe zu suchen“, erläutert Stein. Liudmila Hoesch und Birte de Ruiter, Psychologinnen im Fachteam, ermutigen Ratsuchende, den ersten und entscheidenden Schritt zu tun und sich anzumelden. „Wir halten das für ein Zeichen von Kompetenz, sich einzugestehen, nicht mehr weiter zu wissen und Unterstützung zu benötigen“.

Festabend zum Jubiläum Foto: Unter den Titel „Partnerschaft – eine manchmal unerwartete Reise“ hat die Familienberatungsstelle ihren Festabend am 9. September (Donnerstag) gestellt. Musik und Grußworte aus Kreis, Kommune und Ev. Kirchenkreis rahmen den Vortrag von Thomas Dobbek ein, Psychologe, Psychotherapeut, Paar- und Sexualberater und Leiter der Ev. Familienberatungsstelle in Bonn. Der Vortrag trägt den Untertitel „Wenn die Liebe Hilfe braucht und was Paare zur Stärkung ihrer Beziehung tun können“ und versteht sich als Impuls für den im Anschluss geplanten erlebnisintensiven Dialog mit dem Publikum. Bei der Veranstaltung wirken mit: Dr. Tamás Szőcs, Kantor (Musik), Burkhard Weitz (Redakteur Chrismon Das Evangelische Magazin, Frankfurt/M., Moderation) und das Team der Beratungsstelle. Die Veranstaltung findet in der Familienbildungsstätte Gronau, Laubstiege 15, statt. Beginn ist um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung per E-Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer bis zum 7. September erforderlich. Angemeldete erhalten eine Bestätigung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Plätze mit Angabe der verpflichtenden Hygieneschutzmaßnahmen (insbes. 3-G-Regel, Maske, Adressenliste am Eingang). Infos: Diakonie in Gronau, ' 02562-701110, E-Mail biz@dw-st.de, www.dw-st.de ...

Im Sekretariat wird durch die Teamassistentin erst einmal aufgenommen, welche Unterstützung gebraucht wird: ein Gespräch mit der Sozial- oder Schuldnerberatung, wenn finanzielle Probleme im Vordergrund stehen oder ein Termin mit der Suchtberatung, wenn es sich um Unterstützung im Umgang mit einer Abhängigkeitserkrankung handelt. Bei seelischen Belastungen und Anliegen, bei denen es um Lebens-, Partnerschafts-, Erziehungs- und Familienfragen geht, wird ein Termin in der Psychologischen Familienberatungsstelle vereinbart. „Im Erstgespräch informieren wir über die Grundprinzipien unserer Arbeit wie Vertraulichkeit und Kostenfreiheit und besprechen gemeinsam mit den Ratsuchenden Ziele und Themen der Beratung. Vor allem aber lernen wir uns erst einmal persönlich kennen“, ergänzt Annette Braune, Familientherapeutin und Diakonin im Team. „Die Beziehung zwischen Ratsuchenden und Beratenden ist ganz entscheidend für den Erfolg von Beratung. Das, was Ratsuchende hier erleben, kann deshalb Modell sein für das, was im Familienalltag oft so schwierig ist: Wahrnehmung, Wertschätzung und eine gute Kommunikation miteinander“.

Lebendige Paarbeziehung als Grundlage für Aushandlungsprozesse in der Familie

Die Corona-Pandemie habe deutlich gemacht, was an neuen Aufgaben und damit verbundenen Veränderungen auf uns zukomme. „Veränderungen“, erklärt Ingo Stein, „lösen bei uns Unsicherheit und Angst aus, besonders, wenn damit Aufgaben verbunden sind, für die wir erst einmal noch keine Lösung haben. Was bedeutet Trennung-Scheidung-Neuanfang emotional für mich, für die wirtschaftliche Existenz unserer bisherigen Familie? Was bedeutet Leben in zweiten und dritten Familien mit einer Vielzahl neuer Beziehungskonstellationen für die Kinder? Wie geht Integration von Menschen mit Migrationshintergrund in Nachbarschaft und Schulklasse, wie können wir mit der Pflegebedürftigkeit von Oma umgehen?“ Die Orte, in denen Aushandlungsprozesse über solche konfliktreichen Herausforderungen geführt werden, sind die Familien. Dafür brauche es eine funktionierende Kommunikation. Die Basis dafür sei eine lebendige Paarbeziehung. Was jede Partnerin und jeder Partner zur Stärkung ihrer Partnerschaft tun kann und was Fachleute tun können, um sie dabei zu unterstützen, ist eines der wichtigsten Themen Psychologischer Familienberatung.