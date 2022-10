Besondere Rechtsformen sollen Cityumbau begleiten

Gronau

Die Stadt möchte, dass mit einem Gesundheitszentrum der Auftakt zu Revitalisierung der Innenstadt in Angriff genommen wird. Allerdings darf sie das nicht einfach so bauen. Dazu gibt es jetzt ein Modell mit einer neuen Genossenschaft und einer noch zu gründenden Gesellschaft, mit der die Pläne umgesetzt werden sollen. Die Politik soll darüber am Mittwochabend öffentlich beraten.