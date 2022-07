Besser haben als brauchen

Gronau

Der Unfall mit einem Pferd am Montag an der Dinkel hat zweierlei gezeigt: Einerseits sollten Menschen gründlicher darüber nachdenken, wie und wo sie sich (mit Tieren) in der Natur bewegen. Andererseits ist es gut, wenn es in der Stadt bei Bedarf Retterinnen und Retter gibt, die auf möglichst viele Szenarien gut vorbereitet sind.