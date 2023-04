Die Welt wäre friedlicher, wenn ...

Die kürzlich über die Ticker der Nachrichtenagenturen laufende Meldung anlässlich des Weltschlaftages am 17. März lässt aufhorchen: 2022 ist unter den Versicherten der AOK Nordwest die Zahl der Fehltage aufgrund von Krankmeldungen wegen Schlafstörungen im Vergleich zum Vorjahr um 46 Prozent und damit auf einen neuen Höchstwert gestiegen. Dr. Bernd Gronemeier kann konkret zu diesen statistischen Daten nur wenig sagen, da die meisten Krankschreibungen in diesem Bereich bereits durch die Hausärzte stattfinden. Dennoch bestätigt er, dass die Entwicklung der Patientenzahlen vor Ort in dieselbe Richtung geht.

Lange Warteliste

Der Lungenfacharzt und Schlafmediziner arbeitet seit vielen Jahren in den Schlaflaboren in Gronau. Schon seit 1998 in der Einrichtung des St.-Antonius-Hospitals, seit 2010 auch an der Enscheder Straße in der denkmalgeschützten Fabrikanten-Villa, in der er mit seiner Frau Dagmar auch wohnt. Wer bei übermäßigem Schnarchen und Tagesmüdigkeit den Verdacht hat, dass Unregelmäßigkeiten in der Atmung wie die in diesem Zusammenhang oft zitierten Atemaussetzer dafür ursächlich sind, ist bei dem Mediziner richtig. Indes - ganz zeitnah wird er nicht in einem der Schlaflabor-Räume über Nacht untersucht werden können: Die Warteliste liegt aktuell bei rund einem halben Jahr. „Das Schlafapnoe-Syndrom ist weit verbreitet und bleibt oft lange unerkannt“, sagt Gronemeier. Die Folgen sind oftmals fatal, weil die Übermüdeten nicht nur sich selbst in Gefahr bringen, sondern auch andere. Meldungen von erkrankten Lkw-Fahrern, die im Sekundenschlaf auf der Autobahn auf Stauenden auffahren und großes menschliches Leid verursachen, sind da nur ein Alltagsbeispiel von vielen.

Für die steigende Zahl der Schlafgestörten Entwicklungen wie Digitalisierung des Alltags und steigende Berufsbelastungen allein verantwortlich zu machen, hält der Mediziner für zu kurz gegriffen. Die Ursachen lägen in der Tat oftmals in unbehandelt gebliebenen nächtlichen Atemaussetzern, berichtet der Internist und Allergologe. Einher geht sie mit vielschichtigen Krankheitsbildern, bei denen lange Zeit kein Zusammenhang gesehen wurde: Sie reichen von schlecht eingestelltem Diabetes über Bluthochdruck bis hin zu nächtlichen Problemen mit übermäßigem Harndrang. Die Folge: Bis in die jüngste Vergangenheit wurde bei der Diagnostik die Ursache Schlafstörung nur unzureichend berücksichtigt. Doch die Sensibilität – nicht nur der Haus-, sondern vor allem auch der Fachärzte wie zum Beispiel der Kardiologen, der HNO-Ärzte oder auch der Psychiater - sei mit der fortschreitenden Schlafforschung in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Zahl der Patienten, die an Gronemeiers Praxistür klopfen, immer mehr zugenommen hat. „Es gibt grundsätzlich zu wenig Schlafmediziner“, spricht der 65-Jährige ganz bewusst von einem Mangel auch in diesem Medizingebiet.

Jüngste Patientin war 13 Jahre alt

Dabei betont Gronemeier die hohe Bedeutung der Schlafmedizin. Wenn er sagt: „Die Welt wäre sicher friedvoller, wenn alle Menschen ausgeschlafen wären“ bezieht er sich auf ein weiteres Phänomen, dass sich unmittelbar auf den Schlafgestörten übertragen lässt: Seine Aggressivität gegenüber der Umwelt. Er ist überzeugt: Viele Impulshandlungen und Fehlentscheidungen sowohl im privaten als auch öffentlichen Bereich gehen auf das Konto einer Schlafapnoe – womöglich auch im historisch-politischen Kontext. Nicht nur Männer sind betroffen, wenngleich sie die überwiegende Mehrheit stellen. Ebenso tritt die Schlafapnoe bei Frauen, ja sogar Kindern auf. „Meine jüngste Patientin war gerade mal 13 Jahre alt. Sie hatte extreme ADHS-Symptome“, berichtet Gronemeier. Nach ihre Atemprobleme erkannt wurden und sie richtig eingestellt war, sei das Mädchen binnen weniger Wochen in der Schule regelrecht aufgeblüht.

Schlafapnoe

So ergeht es den meisten Schlafapnoe-Patienten. Oft hat Gronemeier den Satz „Ich fühle mich wie neu geboren“ gehört, nachdem er ihnen nach der Diagnose eine für sie passende Therapielösung angeboten hat – in der Regel eine Atemmaske. Mit deren Hilfe wird im Rachenraum ein Überdruck erzeugt, der die Atemwege des Nachts offenhält und die Aussetzer beseitigt. Gronemeier warnt davor, Ein- und Durchschlafstörungen im Sinne einer Insomnie, so der medizinische Fachbegriff, zu werten, ohne eine Schlafapnoe ausgeschlossen zu haben. Die langfristigen Folgen für die Gesundheit sind vielschichtig. Sie reichen von der erhöhten Anfälligkeit für Herzrhythmusstörungen und Schlaganfälle über die Begünstigung von Krebserkrankungen bis hin zu Demenz. Entscheidend sei dann nicht nur der Gang zum Arzt, sondern auch eine genaue Diagnostik, die dieser durchführen muss.