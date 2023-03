Besuch von der Polizei

Thema ihres Vortrages waren die aktuellen Unfallzahlen und Tipps, die das Team Verkehrsunfallprävention/Opferschutz des Kreises Borken insbesondere der Altersgruppe 65+ rät, damit sie unfallfrei ihrem Radvergnügen nachgehen können.

Ein erfreulicher Fakt, so die Hauptkommissarin, sei, dass der Radverkehr im Kreis und in Gronau in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen habe. Die Verkehrswende sei im Kreis und in der Stadt Gronau angekommen. „Radfahren ist mehr als eine Freizeitbeschäftigung“, betonte Heike Kormann. Immer mehr Bürgerinnen und Bürger nutzten E-Bikes und Pedelecs, um von A nach B zu kommen. Nicht wenige davon seien Berufspendler.

Unfallzahlen steigen

Die beunruhigende Nachricht der Polizistin: Die Unfallzahlen steigen, insbesondere die mit Todesfolgen. Mehr Radler, mehr Unfälle. Häufigste Unfallursachen seien unter anderem die Missachtung der Vorfahrt, Fehler beim Abbiegen und Fehlverhalten im Kreisverkehr.

Es ist kein Geheimnis: Radler und Radlerinnen müssen selbst mehr dazu beitragen, um ihre eigene Verkehrssicherheit zu verbessern. Warnwesten und Helme sind die Antwort, die die Kommissarin an diesem Abend im Ratsaal des WZG dem Seniorenbeirat mit auf den Weg gibt. Kormann machte keinen Hehl daraus, dass sie für eine Helmpflicht sei, kommentierte ihren Appell aber mit der Aussage: „Ich erlebe das nicht mehr!“

Interessierte Bürger, die der Einladung des Seniorenbeirates gefolgt waren, unterbrachen die Kommissarin immer wieder mit eigenen Beispielen und Fragen. Eine rege Diskussion zeigte das immense Interesse am Thema. Die Leiterin des Präventionsteams der Borkener Kreisbehörde traf an diesem Abend den Nerv. Beklagt wurden die Situationen auf den Radwegen und den Kreisverkehren. Dabei wurde deutlich, was die Aufgabe der Polizei und was die der Verkehrsplaner ist.

„Da, wo im Kreisverkehr Mischverkehr herrscht“, sagte Kormann, „Autos- und Radverkehr nicht getrennt sind, passieren die meisten Unfälle.“ Die Polizistin erläuterte: „Es ist der blinde Fleck hinter der A-Säule, der vielen Autofahrern zum Verhängnis wird.“ Mit eindrucksvollen Videos und Zahlen illustrierte die Expertin die neuralgischen Gefahrenpunkte, auch in Gronau, so zum Beispiel der Kreisverkehr an der Pfarrer-Reukes-, Enscheder- und Alstätter Straße.

Zum Ende der Veranstaltung mahnte die Kommissarin die Radler sichtbar zu sein, den Kopf zu schützen, vorausschauend zu fahren und die eigenen Fähigkeiten nicht zu überschätzen.