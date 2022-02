Betroffenen zuhören und beistehen

Mitte der Woche war bekannt geworden, dass es vor rund 40 Jahren in Gronau den Versuch eines schweren sexuellen Missbrauchs durch einen Geistlichen gegeben haben soll. In den Gottesdiensten am Wochenende hat sich nun der leitende Pfarrer der St.-Antonius-Gemeinde Gronau, zu dem Thema geäußert.

Pfarrer Michael Vehlken vor dem Hauptportal der St.-Antonius-Kirche. Am vergangenen Wochenende hatte die Gemeinde einen Teil der Gottesdienste aufgrund der Missstände in der katholischen Kirche nach draußen verlagert. Man wolle sich nicht hinter den Kirchenmauern verstecken, so die Botschaft. Dieses Wochenende hat sich der leitende Pfarrer in einer Bekanntmachung zu einem versuchten schweren sexuellen Missbrauch geäußert, der vor rund 40 Jahren in Gronau passiert sein soll.

Michael Vehlken, leitender Pfarrer der St.-Antonius-Gemeinde Gronau, hat sich am Wochenende in den Gottesdiensten zu einem Fall sexuellen Missbrauchs geäußert, der sich vor rund 40 Jahren in Gronau ereignet haben soll. Darin heißt es unter anderem:

„Das Thema des sexuellen Missbrauchs durch Kleriker und im Rahmen der Katholischen Kirche beschäftigt uns alle schon seit mehr als zehn Jahren. Spätestens seit dem Bekanntwerden der Vorgänge am Canisiuskolleg in Berlin steht es auf der Agenda und im Juni diesen Jahres wird es auch für das Bistum Münster einen Bericht zu Vorkommnissen in unserem Bistum geben.

Das Thema scheint trotzdem oft weit weg – bis es einen unmittelbar vor Ort einholt. Diese Situation erleben wir alle aktuell in unserer Pfarre.

Am Mittwoch dieser Woche wurde vom Bistum Münster eine Pressemitteilung veröffentlicht, der zu entnehmen war, dass die Polizei in Borken gegen einen Priester aus dem Bistum Münster ermittelt wegen des Verdachts des versuchten schweren sexuellen Missbrauchs. Am Mittwochmittag bereits berichtet der WDR, dass sich der Vorgang in Gronau zugetragen haben soll. Am Donnerstag konnte man dann auch in der örtlichen Presse von dem Sachverhalt lesen.

Weder das Bistum noch die Polizei geben den Namen des beschuldigten Priesters bekannt, da die polizeilichen Ermittlungen noch nicht abgeschlossen sind. Der beschuldigte Priester ist seitens des Bistums unmittelbar nach Bekanntwerden der Vorwürfe und einer Mitteilung durch die Polizei aus dem Dienst genommen worden.

Ich selber habe kurz vor dem öffentlichen Bekanntwerden des Vorgangs einen ersten Kontakt zu der betroffenen Person gehabt und konnte mit ihm persönlich am Freitag sprechen. Die Person wohnt nicht mehr hier in Gronau. Es ist eine mehr als bedrückende Erfahrung, wenn man solch ein Gespräch mit einer Person führt, die als Kind Opfer von sexuellem Missbrauch, bzw, einem entsprechenden Versuch geworden ist.

Die betroffene Person hat mir gegenüber bestätigt, was in der Presse zu lesen war: seine Mutter hat die damalige Leitung der Pfarre von dem Vorgang in Kenntnis gesetzt, die aber nichts unternommen hat bzw. nichts davon wissen wollte. Auch berichtete er mir, dass Menschen in unserer Gemeinde, mit denen die Mutter das Gespräch suchte, ablehnend und desinteressiert reagierten.

Ich glaube der betroffenen Person das, was sie mir erzählt hat.

Es bleibt abzuwarten, was die staatlichen Ermittlungsbehörden machen werden. Unabhängig von diesem Ergebnis wird sich unmittelbar danach eine kirchenrechtliche Voruntersuchung anschließen, die diesem Sachverhalt nachgehen wird. Ich stehe mit dem Bistum – der Interventionsstelle – im Kontakt.

Mehr an Details kann ich Ihnen hier und heute in der Angelegenheit nicht mitteilen. Es macht insoweit auch wenig Sinn, zu einer Gemeindeversammlung einzuladen; denn dort könnte auch nicht mehr gesagt werden.

Wichtig ist mir hier und jetzt, dass alle Menschen, die aus der Zeit von vor 40 Jahren etwas berichten können, bitte, sich bei mir, bei Barbara Scheck, unsere Präventionsbeauftragte, oder beim Bistum zu melden und dort ihre Hinweise zu machen. Vielleicht gibt es auch andere betroffene Menschen, die sich angesichts dieser Situation ermutigt fühlen, von ihrem Schicksal zu berichten.

Ich kann nur darum bitten – lassen Sie uns alle offen sein, dem, was diese Menschen zu berichten haben, Gehör zu schenken, ihnen zu glauben und ihnen beizustehen, soweit sie dies wünschen.

Ich schäme mich sehr für das Versagen, was hier an diesem Fall wieder einmal offen zutage tritt.“

Kontaktmöglichkeiten für Betroffene bei der St.-Antonius-Gemeinde: Pfarrer Michael Vehlken, 02562 99198814, E-Mail: vehlken-m@bistum-muenster.de; Barbara Scheck, Pastoralreferentin und Präventionsbeauftragte, 02562 99198812, E-Mail: scheck-b@bistum-muenster.de. Zuständig beim Bistum Münster ist Peter Frings, Weisungsunabhängiger Interventionsbeauftragter und Syndikusrechtsanwalt, 0251 4956031, E-Mail: frings-p@bistum-muenster.de.