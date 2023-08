Betrugsfälle ziehen offenbar größere Kreise

Tachomanipulation an Pkw

Ein Gronauer soll zwei Pkw mit einem manipulierten Tachostand verkauft haben. Das wurde am Dienstag vor dem Amtsgericht Ahaus verhandelt.

Ein Gronauer soll im August vergangenen Jahres zwei Mercedes privat verkauft haben. Diese seien allerdings am Kilometerstand manipuliert worden, was den Tatbestand des Betruges erfüllt. Dafür musste der 55-Jährige sich am Dienstag vor dem Amtsgericht Ahaus verantworten. Über seine Verteidigerin ließ er wissen, dass er von einer Tachomanipulation gar keine Kenntnis hatte. Der Deutsch-Türke sei lediglich von einem anderen Gronauer gefragt worden, ob er den Handel über die Bühne bringen könne, da er der deutschen Sprache mächtig ist. Dieser Gronauer sei ein Mittelsmann und habe Kontakt zu einer spanischen Pkw-Import/Export-Firma hergestellt. Zu ihm später mehr.