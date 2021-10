Bewegter Vormittag der Löns-Schule

Ein alternatives Sportfest statt Bundesjugendspiele. Mit Teamgeist und Fairness an erster Stelle statt schnödem Wettkampf. Das hatten sich die Jungen und Mädchen der Hermann-Löns-Schule nach den schwierigen vergangenen Monaten verdient.

Fanden auf jeden Fall Schulleiterin Helga Hilge und Fördervereinsvorsitzende Andrea Stenau-van Wüllen. So warteten am Montagmorgen auf dem Sportplatz Wolbertshof eine ganze Reihe aufblasbarer Spielmodule auf die Kinder der Eper Grundschule. Mit den Modulen wie Hindernisparcours, Schießbude, Völkerball, Basketball und Kängusprung war eigens ein Team des Anbieters für Schulsport-Events, Trixitt, aus Bochum angereist.