Bindung zum Glauben wird rissig

Die Zahl der Kirchenaustritte hat sich im vergangenen Jahr in den drei großen christlichen Kirchengemeinden in Gronau gegenüber dem Vorjahr zum Teil deutlich erhöht. Die Entwicklung, mit der die katholischen Gemeinden St. Antonius und St. Agatha sowie die evangelische Kirchengemeinde dem Trend im Bistum beziehungsweise Kirchenkreis entsprechen, spricht eine deutliche Sprache.

Die Kirchenstatistik, die die Gemeinden traditionell zu Jahresanfang herausgeben, weist für St. Antonius Gronau 150 Austritte und damit 53 mehr als noch im vergangenen Jahr aus. In der Eper Gemeinde St. Agatha hat sich nach der großen Austrittswelle 2021, wo sich im Vergleich zum Jahr davor die Zahl auf 121 mehr als verdoppelt hatte, mit 139 Ausgetretenen die Entwicklung etwas abgeschwächt.

Auch wenn der Schwund zweifelsohne gravierend ist, so gibt es doch auch Gemeinden, die 2022 noch mit einem erheblich dramatischeren Verlust von Mitgliedern zu kämpfen hatten. Eine Stichprobe des Portals des Bistums Münster „Kirche-und-Leben.de“ offenbarte in nicht wenigen Pfarrgemeinden eine Verdoppelung der Austritte im genannten Zeitraum.

Endpunkt einer langen Vorgeschichte

Michael Vehlken, Leitender Pfarrer von St. Antonius, sieht den Umgang der katholischen Kirche mit den Missbrauchsfällen und deren Aufarbeitung als hauptursächlich für die Entwicklung an. Es stoße vieles bitter auf – und das zu recht, betont der Geistliche. Er könne Gläubige verstehen, wenn sie der Kirche den Rücken kehrten. „Oft haben sie das schon lange zuvor in Erwägung gezogen“, weiß Vehlken aus Gesprächen. Einen erheblichen Anteil sei indes auch auf den Aspekt der Einsparung von Kirchensteuer angesichts der dramatisch angestiegenen Lebenshaltungskosten zurückzuführen.

In der evangelische Kirchengemeinde hat sich die Zahl der Austritte zuletzt beschleunigt: Weist die Statistik für 2021 noch 89 Personen aus, so waren es im vergangenen Jahr 132 Personen, die der Gemeinde den Rücken gekehrt haben. Auch Pfarrer Uwe Riese sieht multiple Gründe für die Entwicklung in seiner Gemeinde: Neben einer allgemein sich verstärkenden Glaubenskrise, die sich zum Beispiel in einem zunehmenden Bedeutungsverlust von Sonn- und Feiertagen äußerten, seien viele Austritte schlichtweg auf die hohe Inflation zurückzuführen.

Riese macht das daran fest, dass in seiner Gemeinde seit Monaten auffallend viele Ehepaare und Lebenspartner aus der Kirchengemeinde ausgetreten sind. Eine weitere, lokalspezifische Feststellung des leitenden Geistlichen: Es kehren in jüngster Zeit vermehrt die Enkel der russlanddeutschen Gläubigen der Kirche den Rücken. Die Bindung zum Glauben sei bei ihnen weniger stark ausgeprägt, die Hemmschwelle für den Austritt geringer.

Nicht nur negative Trends

Zudem sieht Riese eine Korrelation zu Austrittswellen in der katholischen Kirche. Riese: „Es ist nicht wirklich zu begreifen, aber es ist so: Menschen treten aus der evangelischen Kirche aus, weil sie die katholische Kirche kritisch sehen. Vor allem, wenn Themen wie Pädophilie – zuletzt verstärkt nach der Veröffentlichung der Missbrauchsstudie im Bistum Münster – oder Frauendiskriminierung verbunden mit den Protesten der Bewegung „Maria 2.0“ hervortreten, habe sich dieses „Abfärben“ immer wieder gezeigt. Er wünsche sich in diesem Zusammenhang, dass die Medien differenzierter berichten – und eben nicht von „der Kirche“ sprechen.

Nicht zuletzt schrumpfen die Gemeinden auch aufgrund ihrer Altersstruktur: So verzeichnete die evangelische Kirchengemeinde im vergangenen Jahr 157 verstorbene Gemeindeglieder (2021: 149) und damit signifikant mehr natürliche Abgänge als solche aus Austritten.

Indes: Die Statistiken geben auch positive Trends wieder. So sind die Zahl der Taufen sowohl in der katholischen Gemeinde St. Antonius als auch in der evangelischen Kirchengemeinde jeweils angestiegen – um sechs auf 83 in St. Antonius und um 16 auf 90 in der Ev. Gemeinde. Pfarrer Riese führt das zum einen auf einen gewissen Nachholbedarf bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Zeit zurück. Zum anderen führt er auch an, dass es zur Taufe im Gegensatz zu Hochzeiten oder Beerdigungen noch keine Alternative zur kirchlichen Amtshandlung gebe. Vielfach sei die Taufe zudem Ausdruck der Dankbarkeit der Eltern darüber, dass das Kind gesund zur Welt gekommen sei. Riese: „Der Schutz des Kindes durch Gottes Segen ist gewünscht und wird als Schutz einer höheren Macht gesehen.“

Auch die Zahl der kirchlichen Trauungen ist zuletzt gestiegen: In St. Antonius ließen sich 2022 13 Paare den kirchlichen Segen für die Ehe geben (2021: 6), in der Eper Agatha-Gemeinde 20 (2021: 15) und bei den Protestanten waren es zehn Paare (2021: 8).

Gesondert Stellung bezieht Michael Vehlken im Gespräch mit den WN zu den Gottesdienstbesucherzahlen in den beiden Kirchen der Gemeinde, denn sie differieren fundamental. Während die Zahlen in der Pfarrkirche St. Antonius konstant geblieben sind, brachen sie zuletzt in St. Josef deutlich ein. Vehlken sagt es ganz bewusst offen und mit aller Deutlichkeit: „Wenn im Festgottesdienst am ersten Weihnachtstag nur noch 60 Gläubige in die Kirche kommen, dann müssen wir uns schon fragen, ob wir uns den Luxus von zwei Kirchen dauerhaft noch leisten können.“