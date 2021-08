Bis Ende August keine größeren Veranstaltungen

Das wird manchen hart treffen. Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde hat jetzt im Rahmen einer Videokonferenz eine Reihe von Entscheidungen getroffen, wie es in den kommenden Wochen mit Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen weitergeht.

Presbyterium traf in Videokonferenz Entscheidungen

Gottesdienste und Konzerte wird es vorerst in der Ev. Stadtkirche Gronau nicht geben.

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Gronau hat jetzt in einer Videokonferenz unter anderem auch zur Sachlage Corona beraten. Dabei wurden folgende Entscheidungen getroffen:

Die Gemeindehäuser und Kirchen der Gemeinde bleiben mindestens bis zum 3. Mai geschlossen.

Alle Veranstaltungen, auch Gast-Veranstaltungen, in den gemeindeeigenen Häusern fallen mindestens bis zum 9. Mai (vermutlich sogar länger) aus.

Alle größeren und teilnahmeoffenen Veranstaltungen, auch Gastveranstaltungen, werden nach aktueller Einschätzung der Gemeinde vermutlich bis Ende August nicht stattfinden können. Somit sind etwa die Konfirmationen am 10. und 24. Mai (neue Termine: 20. und 27. September), der Konfi-Kids-Abschluss am 7. Juni (neu: Herbst/Winter) und die Jubelkonfirmationen am 23. August (neuer Termin: 18. Oktober) verschoben worden. Die Eltern von Konfirmandinnen und Konfirmanden, ebenso die Eltern der Konfi-Kids werden in den nächsten Tagen einen detaillierteren Informationsbrief erhalten, der genauer aufzeigt, wie es weitergehen soll.

Gottesdienste, mit Ausnahme von Trauergottesdiensten, entfallen. Stattdessen gibt es auf der Homepage (www.ev-kirchengemeinde-gronau.de) ab Samstagabend ein geistliches Wort zum Predigttext des jeweiligen Sonntags. Auch Telefongottesdienste sind geplant; dies ist noch in der Vorbereitung. Sicherlich wird eine (teilweise) Öffnung der Gemeindehäuser und Kirchen mit Gottesdiensten beginnen. Noch gibt es dazu seitens der Behörden keine Freigabe; auch die Voraussetzungen und Bedingungen sind abzuwarten. Genaueres kann erst später mitgeteilt werden.

Am 7. Mai wird das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Gronau erneut – wieder online – beraten und aufgrund des dann neuen Sachstands zu Corona aktualisierte Entscheidungen treffen. Bis dahin bleibt es im Gemeindeleben der Ev. Kirchengemeinde Gronau konsequent bei der behördlich beschlossenen Distanz (social distancing), um Ansteckungsrisiken zu minimieren und so die Gesundheit aller zu fördern. Das Pfarrteam ist erreichbar, auch das Gemeindebüro und die Friedhofsverwaltung – bevorzugt per Telefon und E-Mail. Im Trauerfall helfen das Pfarrteam, die Friedhofsverwaltung und der leitende Friedhofsgärtner weiter.