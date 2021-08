Bischof Felix Genn weiht den Altar

Es ist ein recht seltenes Ereignis, das am 22.August in Gronau ansteht. Eines, zu dem der Bischof von Münster, Felix Genn, extra anreist.

Die Katholische Pfarrgemeinde St. Antonius in Gronau freut sich auf den Festtag, an dem Bischof Felix Genn den neuen Altar in der renovierten Pfarrkirche weihen wird. Der Altar, auch „Tisch des Herrn“ genannt, ist das Herzstück der Kirche, der Mittelpunkt, um den herum sich die Gläubigen zum gemeinsamen Gottesdienst versammeln. Die Grundgestalt des Altares ist daher die eines Tisches. Weil am Altar die Gedächtnisfeier Jesu begangen wird, betrachtet man in der katholischen Kirche den Altar selbst als Sinnbild für Christus.

Eindrucksvolle Feier

Daher die eindrucksvolle Feier der Altarweihe mit seinen vielen zeichenhaften Riten wie die Beisetzung der Reliquien, die Besprengung mit Weihwasser, die Salbung mit Chrisam, dem heiligen Öl, das Verbrennen von Weihrauch auf dem Altar und das feierliche Weihegebet durch den Bischof.

Zu diesen Feierlichkeiten lädt die Pfarrgemeinde herzlich ein. Am Sonntag (22. August) um 10 Uhr beginnt der Gottesdienst mit Bischof Felix Genn. Wer daran teilnehmen möchte, muss die Regel geimpft, genesen und/oder aktuell getestet befolgen. Ansonsten gibt es keinen Einlass in die Kirche. Die Pfarrgemeinde bittet die Gottesdienstteilnehmer, frühzeitig zu kommen, da Einlasskontrollen den Zugang in die Kirche etwas verzögern können. Der Gottesdienst kann auch per Livestream unter st-antonius-live.de mitgefeiert werden.

Begegnung auf dem Gelände des Pfarrzentrums

Nach dem Festgottesdienst lädt die Pfarrgemeinde zur Begegnung auf dem Gelände des Pfarrzentrums an der Mühlenmathe 19 ein. Auch dort gelten die 3G-Regeln und die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln. Der Einlass wird kontrolliert.

Die Pfarrgemeinde bedauert diese coronabedingten Umstände, hofft aber, dass die Freude über dieses Ereignis dadurch nicht getrübt wird.