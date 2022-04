Blaulichter vereint für guten Zweck

Sie haben kräftig in die Pedale getreten – und das für den guten Zweck. Bei der FIBO in Köln war der Club der Blauen Helme am Start. Und hat dabei mächtig Unterstützung erhalten.

Die FIBO in Köln ist die weltgrößte Freizeit- und Fitness-Messe. Dort konnte der „Club der blauen Helme“ jetzt in Zusammenarbeit mit der Stiftung „Sport for Charity“ sein vom Bundes-Innenministerium mit dem Förderpreis „Helfende Hand“ ausgezeichnete Projekt präsentieren.

Unter dem Motto „Alle Blaulichter vereint für den guten Zweck auf der FIBO 2022“ nahmen viele Organisationen gerne das Angebot an, das Thema „Keine Gewalt gegen Rettungs- und Einsatzkräfte“ wieder in den Fokus setzen zu können.

3167 Kilometer

Kräfte von Polizei, Sondereinheiten, THW, DLRG, Bundeswehr und Feuerwehr traten an vier Tagen insgesamt 14 Stunden was das Zeug oder besser die Ausrüstung hielt in die Pedale. Mit am Ende 3167 Kilometern übertraf das Endergebnis die zuvor angepeilten 2500 bis 2700 Kilometer deutlich.

„Wir wurden durch die FIBO gebeten, unser Charity- Projekt auf einer europaweiten, ja sogar weltweiten Bühne zu zeigen und konnten dies dank aller Mitwirkenden, Sponsoren und Unterstützer auch umsetzen“, freuten sich Ingo Kolhoff, Jörg Friedrich, Daniel Urban und Klaus Krabbe vom Gronauer „Club der blauen Helme“ über den Erfolg.

Unterstützung durch Sponsoren

Die erbrachte Leistung, wird jetzt den Sponsoren vorgestellt, die die Kilometer nun in „Spendentaler“ umrechnen. Die genaue Spendensumme muss noch ermittelt werden. Allein durch die Teilnahmegebühr wurden 2500 Euro eingenommen. Die Promo-Group Hewing aus Ochtrup hat mindestens 1500 Euro zugesagt und auch die Firma Sitec wenn den Pott weiter auffüllen. Die Stiftung „Sport for Charity“ aus Köln kann nun viel Gutes im Bereich der Kinderheilkunde umsetzen und somit denen helfen, die Hilfe am meisten benötigen: Kindern.

„Wir freuen uns in Nachgang sehr, dass unser Projekt von allen Organisationen so wunderbar angenommen wurde und wir hierdurch weitere Brücken innerhalb der großen und wunderbaren Blaulichtfamilie bauen durften“, sagt Jörg Friedrich. „Die Organisationen nahbar machen, viele gute Gespräche mit Kameraden und Kameradinnen und auch Besuchern zu führen war ein tolles Ergebnis in diesem einmaligen Rahmen der Messe.

Weil nach dem Projekt immer auch schon wieder vor dem Projekt ist, wollen die Gronauer Blauhelme weitere kleine und auch große Charity-Veranstaltungen vorbereiten und planen.