Blick in die Röhre: Füllstand in Epe stabil

Gronau-Epe

Der Winter ist noch nicht vorbei, doch die Gasspeicher in Deutschland leeren sich kontinuierlich. Aktuell sind sie nur noch zu 27 Prozent gefüllt. Am Gasspeicher-Standort Gronau-Epe beobachtet man die Lage aufmerksam, denn eine strategische Gasreserve, wie sie es beim Öl gibt, existiert in Deutschland nicht.

Von Ulrich Schaper