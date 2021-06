Blühende Flächen anstelle von grauem Schotter

Er sollte eine Zwischenlösung sein, der Schottergarten am Wohnhaus auf der Klosterstraße. Doch dann lag das Projekt erst mal im Dornröschenschlaf. Bis der Bürgerverein Dinkelaue kam und es wachküsste.

Geschafft: Der trostlose Schottergarten wurde in eine ökologisch wertvolle Fläche umgewandelt. Die Mitglieder des Bürgervereins Dinkelaue, die Hausbesitzerin und Mitarbeiter der Gartenbaufirma sind zufrieden.

Vor einer Woche noch wirkte das Wohnhaus an der Klosterstraße in Epe von außen trostlos. Der Klinker ist zwar hell, doch kein einziger Farbtupfer stach ins Auge. Der Straßenasphalt, der gräuliche Kies vor dem Haus, der den Vorgarten bedeckte und die Fassade bildeten einen Anblick, der so gar nicht in eine lebendige Wohnsiedlung passt.

Trostlos: Der Schottergarten am Haus auf der Klosterstraße. Foto: Martin Borck

Gabi Drop, die Bewohnerin des Hauses, war sich dessen durchaus bewusst. „Der Schottergarten war eine Zwischenlösung. Vorher stand dort eine Glanzmistel, die aber andauernd Blätter abwarf. Sie war außerdem groß, die Krone reichte bis an die Fenster im ersten Stock. Da haben wir sie weggemacht.“

Dabei blieb es zunächst. „Wir wussten nicht genau, was wir mit der Fläche machen sollten. Vielleicht ein neuer Baum oder ein Hochbeet?“ Andere Dinge hatten Vorrang. Also kam auf das kleine Stückchen Garten eine Folie, Schotter drauf, noch eine Folie und als oberste Schicht Zierkies. Eine Fläche, die keinerlei Pflege mehr benötigte? Denkste: „Unkraut hat’s trotzdem gegeben“, lacht Gabi Drop. „Und dann hat mich meine Nachbarin auf das Angebot des Bürgervereins Dinkelaue aufmerksam gemacht. Ein Wink mit dem Zaunpfahl sozusagen.“ Der Bürgerverein hatte 2000 Euro für die Umwandlung eines Schottergartens in ein lebendiges Stück Erde ausgelobt. Und die Drops hatten Glück. Ihr Garten wurde ausgewählt.

Mit einem Kleinbagger rücken die Mitarbeiter der Firma Garten- und Landschaftsbau Mensing aus Nienborg an, um den Schottergarten umzugestalten. Foto: Martin Borck

Margret Hundorf vom Vorstand des Bürgervereins Dinkelaue ist an dem Morgen vor Ort, als Mitarbeiter von Garten- und Landschaftsbau Mensing aus Nienborg voller Tatendrang mit der Arbeit beginnen. Die Schaufel des Kleinbaggers schabt den Kies ab, die Folie wird herausgezogen und die darunterliegende Schotterschicht sowie die zweite Folie entfernt. Und Wurzeln der Glanzmistel. Zum Glück müssen die Profis diese Arbeit nicht per Hand verrichten. Der Bagger zieht die Wurzel mühelos aus dem Boden.

„Wir erhoffen uns von der Aktion Nachahmer“, sagt Margret Hundorf. Schottergärten sind schließlich keine Augenweide – und aus ökologischer Sicht völlig nutzlos. Daher dürfen auch keine Schottergärten mehr angelegt werden. Jetzt geht es darum, die noch bestehenden in blühende Biotope umzuwandeln. Ein Spitzahorn, Hortensien, immergrüne Bodendecker und Gräser sollen für die Metamorphose sorgen.

Mutterboden wird angeliefert. Foto: Margret Hundorf

Die Buddelei ist vorbei. „Das war hier früher, bevor hier gebaut wurde, ein Reitplatz“, erzählt Gabi Drop, die seit 1998 in dem Haus wohnt. Gelber, gestampfter Sand, auf dem nicht viel gedeihen würde. Also wird geeigneter Boden herangeschafft. Es ist eine Millimeterarbeit, den Hänger über die kleine Brücke an der Klosterstraße bis zum Haus zu manövrieren. Doch es klappt. Die Vertiefung wird mit dem dunklen, kräftig aussehenden Boden verfüllt.

Jetzt geht’s an Pflanzen: Alfred Düker ist schnell bei der Sache. Foto: Martin Borck

Dann geht es ans Pflanzen: Alfred Düker, Mensing-Mitarbeiter, legt ein wahnsinniges Tempo vor. Da zeigt sich der Routinier. Pflanze für Pflanze wird in den Boden gesetzt. Und – ist es eine Reminiszenz an die Steinwüste von vorher? – ein paar Findlinge finden auch noch Platz. Eine Fuhre Rindenmulch vervollständigt das Werk. Am Mittwochvormittag begutachten Mitglieder des Bürgervereins das Ergebnis. Der tote Garten ist beerdigt – ein lebendiger, grüner Vorgarten ist entstanden. „Eine gute Visitenkarte des Hauses“, findet Margret Hundorf. „Zur Nachahmung empfohlen.“

Darauf stießen alle beteiligten denn auch mit einem Gläschen Sekt an.